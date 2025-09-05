Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-17 – Южная Корея U-18. Анонс товарищеского матча
Товарищеские матчи
05 сентября 2025, 17:00 | Обновлено 05 сентября 2025, 17:23
12
0

Украина U-17 – Южная Корея U-18. Анонс товарищеского матча

Матч начнется 6 сентября в 16:00 по Киеву

05 сентября 2025, 17:00 | Обновлено 05 сентября 2025, 17:23
12
0
Украина U-17 – Южная Корея U-18. Анонс товарищеского матча
УАФ

В субботу, 6 сентября состоится товарищеский поединок между юношескими сборными Украины U-17 и Южной Кореи U-18. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Украина U17

В качестве подготовки к отбору на юношеское Евро 2026 Украина решила принять участие в проходящем в Хорватии товарищеском мини-турнире. Команда уже сыграла против юношей из Катара, матч закончился поражением со счетом 1:2.

В интервью перед стартом товарищеских игр тренер команды Александр Сытник сообщал, что основной целью сбора является наигрывание футболистов для квалификации на Евро, которая состоится уже в октябре. Там Украина сыграет против Италии, Эстонии и Черногории. На сентябрьские игры было вызвано 25 футболистов.

Южная Корея U18

В общей сложности этой возрастной группе корейцы не уделяют особого внимания. За последний год коллектив принял участие в 5 товарищеских матчах, где 4 раза проиграл и 1 раз сыграл вничью. Сборы в Хорватии команда начала с разгромного поражения 3:0 против сверстников из Италии.

Южная Корея U18 ранее пересекалась с украинцами. В 2023 году команда одолела Украину U-18 со счетом 4:2 в товарищеском матче.

Личные встречи

Коллективы никогда раньше не играли между собой.

Интересные факты

  • В последних 3-х поединках юноши из Южной Кореи пропустили 15 голов.
  • Украина U17 сохранила ворота сухими только один раз за последние 6 матчей.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Дмитрий Пожар («Динамо» Киев), Денис Столяренко («Легия», Польша), Александр Степанов («Шахтер» Донецк).

Защитники: Матвей Сорочинский («Динамо» Киев), Назар Смотрицкий, Роман Шупик (оба - ЛНЗ Черкассы), Богдан Левицкий («Движение» Львов), Маркиян Панчишин («Карпаты» Львов), Назарий Рудей («Боруссия» Д, Германия), Илья Яблонский («Спорт») («Хайдук», Хорватия).

Полузащитники: Евгений Волошко, Семен Коман, Арсений Сафонов, Станислав Шукалович (все — «Шахтер» Донецк), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Денис Гордеев («Движение» Львов), Ярослав Кожушко («Славия», Чехия), Егор Кощей, Максим Голий 04», Германия).

По теме:
Оболонь проведет контрольную игру с Металлистом 1925. Известна дата матча
Агробизнес – Подолье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Виктория – Металлист. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
сборная Украины по футболу U-17 Южная Корея товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05 сентября 2025, 10:05 19
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери

Матч пройдет 5 сентября в 21:45

Держит интригу. Месси высказался о своем участии на ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 17:12 0
Держит интригу. Месси высказался о своем участии на ЧМ-2026
Держит интригу. Месси высказался о своем участии на ЧМ-2026

Аргентинец пока не знает, сыграет ли на предстоящем Мундиале

«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Война | 05.09.2025, 11:27
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05.09.2025, 12:52
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 330
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Леннокс Льюис назвал самый тяжелый бой в карьере. Вспомнил Кличко?
Леннокс Льюис назвал самый тяжелый бой в карьере. Вспомнил Кличко?
03.09.2025, 21:50
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
05.09.2025, 07:01 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем