Украина U-17 – Южная Корея U-18. Анонс товарищеского матча

В субботу, 6 сентября состоится товарищеский поединок между юношескими сборными Украины U-17 и Южной Кореи U-18. По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Украина U17

В качестве подготовки к отбору на юношеское Евро 2026 Украина решила принять участие в проходящем в Хорватии товарищеском мини-турнире. Команда уже сыграла против юношей из Катара, матч закончился поражением со счетом 1:2.

В интервью перед стартом товарищеских игр тренер команды Александр Сытник сообщал, что основной целью сбора является наигрывание футболистов для квалификации на Евро, которая состоится уже в октябре. Там Украина сыграет против Италии, Эстонии и Черногории. На сентябрьские игры было вызвано 25 футболистов.

Южная Корея U18

В общей сложности этой возрастной группе корейцы не уделяют особого внимания. За последний год коллектив принял участие в 5 товарищеских матчах, где 4 раза проиграл и 1 раз сыграл вничью. Сборы в Хорватии команда начала с разгромного поражения 3:0 против сверстников из Италии.

Южная Корея U18 ранее пересекалась с украинцами. В 2023 году команда одолела Украину U-18 со счетом 4:2 в товарищеском матче.

Личные встречи

Коллективы никогда раньше не играли между собой.

Интересные факты

В последних 3-х поединках юноши из Южной Кореи пропустили 15 голов.

Украина U17 сохранила ворота сухими только один раз за последние 6 матчей.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Дмитрий Пожар («Динамо» Киев), Денис Столяренко («Легия», Польша), Александр Степанов («Шахтер» Донецк).

Защитники: Матвей Сорочинский («Динамо» Киев), Назар Смотрицкий, Роман Шупик (оба - ЛНЗ Черкассы), Богдан Левицкий («Движение» Львов), Маркиян Панчишин («Карпаты» Львов), Назарий Рудей («Боруссия» Д, Германия), Илья Яблонский («Спорт») («Хайдук», Хорватия).

Полузащитники: Евгений Волошко, Семен Коман, Арсений Сафонов, Станислав Шукалович (все — «Шахтер» Донецк), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Денис Гордеев («Движение» Львов), Ярослав Кожушко («Славия», Чехия), Егор Кощей, Максим Голий 04», Германия).