Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ
Игрок «Челси» превзошел достижения Габриэля Жезуса за национальную команду
В матче отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Бразилия дома победила Чили со счетом 3:0.
Дебютный гол за сборную Бразилии забил 18-летний Эстевао. Этот забитый мяч вошел в историю.
Эстевао в возрасте 18 лет и 134 дней стал самым молодым футболистом, забившим гол за сборную Бразилии в квалификационных матчах к чемпионату мира.
Предыдущее достижение принадлежало Габриэлю Жезусу (19 лет и 152 дня).
Также интересным фактом является то, что сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти в трех матчах еще не пропустила ни одного гола: 0:0 против Эквадора, 1:0 против Парагвая, 3:0 против Чили.
ALERTA DE RECORDE! 🚨— R10 Score (@R10Score) September 5, 2025
Estêvão se tornou o jogador mais jovem a marcar pela Seleção Brasileira na HISTÓRIA das Eliminatórias para a Copa do Mundo!
💎🇧🇷 pic.twitter.com/FJniUlBjXf
Carlo Ancelotti is starting to build momentum with this Brazil squad ⚡️🇧🇷 pic.twitter.com/1d21SFq7XV— OneFootball (@OneFootball) September 5, 2025
