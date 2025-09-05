Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 14:26 |
Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ

Игрок «Челси» превзошел достижения Габриэля Жезуса за национальную команду

Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао

В матче отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Бразилия дома победила Чили со счетом 3:0.

Дебютный гол за сборную Бразилии забил 18-летний Эстевао. Этот забитый мяч вошел в историю.

Эстевао в возрасте 18 лет и 134 дней стал самым молодым футболистом, забившим гол за сборную Бразилии в квалификационных матчах к чемпионату мира.

Предыдущее достижение принадлежало Габриэлю Жезусу (19 лет и 152 дня).

Также интересным фактом является то, что сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти в трех матчах еще не пропустила ни одного гола: 0:0 против Эквадора, 1:0 против Парагвая, 3:0 против Чили.

По теме:
Колумбия – Боливия – 3:0. С голом Хамеса. Видео голов и обзор матча
ЗАБАРНЫЙ: «Постараемся победить Францию и занять первое место в группе»
Мбаппе отстает на 7 голов от лучшего бомбардира в истории Франции
сборная Бразилии по футболу сборная Чили по футболу ЧМ-2026 по футболу Эстевао Виллиан статистика Габриэл Жезус Карло Анчелотти
