Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Глейкер МЕНДОСА: «Люблю победы»
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 01:22 |
32
0

Глейкер МЕНДОСА: «Люблю победы»

Нападающий «Кривбасса» ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы

06 сентября 2025, 01:22 |
32
0
Глейкер МЕНДОСА: «Люблю победы»
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

Венесуэльский нападающий «Кривбасса» Глейкер Мендоса ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.

– Как вас называют в команде?

– В команде меня все называют Менди – это сокращение от моей фамилии.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Самый принципиальный соперник для меня – «Шахтер». В прошлом сезоне я забил им гол и очень хочу повторить этот успех – чтобы «Кривбасс» победил.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Отвечу так: по моему мнению, самый сильный турнир в мире – это Лига Чемпионов. Там играют лучшие, элитные команды Европы.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Я бы с удовольствием поужинал с Пепом Гвардиолой – для меня он лучший тренер в мире. А среди игроков – с Неймаром-младшим.

– Любимый спортивный бренд?

– Мой любимый бренд – Nike. Это один из лучших мировых брендов, который всегда привлекал мое внимание. Также нравится бренд Skidan – он очень качественный, а, главное, наш.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– Больше всего люблю еду из KFC, хотя мы не можем ее есть часто. Особенно мне нравится кебаб в лаваше с курицей, нуга и Coca-Cola.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?

– Первую зарплату в футболе потратил на мобильный телефон, потому что у меня его не было. Также часть денег отдал на помощь семье.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Чаще всего на поле кричу: «Пас!», «Быстрее!», «Гол!» – эмоции зашкаливают, сам не замечаешь, как говоришь.

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Моя первая футбольная форма была от клуба «Бока Хуниорс». Ее подарил мне папа на День рождения – это была футболка Мартина Палермо.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Больше всего в футболе люблю победы, хорошую игру и сам процесс тренировок – это самое интересное. А вот что раздражает – это поражения. Никто не любит проигрывать. И еще – просто ходить в спортзал не всегда весело.

По теме:
Пополнение в семье. Вратарь киевского клуба сообщил о рождении сына
Карпаты сообщили, что прекратили сотрудничество с тренером
Владислав БЛЕНУЦЕ: «россия – агрессор, я поддерживаю Украину»
Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Футбол | 05 сентября 2025, 07:39 1
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»

Умер Джорджио Армани

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Футбол | 05 сентября 2025, 20:31 95
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 начнется 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве

Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05.09.2025, 18:53
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
СУДАКОВ: «Не обратил внимание на Олисе. Думал, наши опорники переберут»
Футбол | 06.09.2025, 01:17
СУДАКОВ: «Не обратил внимание на Олисе. Думал, наши опорники переберут»
СУДАКОВ: «Не обратил внимание на Олисе. Думал, наши опорники переберут»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем