Глейкер МЕНДОСА: «Люблю победы»

Венесуэльский нападающий «Кривбасса» Глейкер Мендоса ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.

– Как вас называют в команде?

– В команде меня все называют Менди – это сокращение от моей фамилии.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Самый принципиальный соперник для меня – «Шахтер». В прошлом сезоне я забил им гол и очень хочу повторить этот успех – чтобы «Кривбасс» победил.

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Отвечу так: по моему мнению, самый сильный турнир в мире – это Лига Чемпионов. Там играют лучшие, элитные команды Европы.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

– Я бы с удовольствием поужинал с Пепом Гвардиолой – для меня он лучший тренер в мире. А среди игроков – с Неймаром-младшим.

– Любимый спортивный бренд?

– Мой любимый бренд – Nike. Это один из лучших мировых брендов, который всегда привлекал мое внимание. Также нравится бренд Skidan – он очень качественный, а, главное, наш.

– Любимая запрещенная еда или напиток?

– Больше всего люблю еду из KFC, хотя мы не можем ее есть часто. Особенно мне нравится кебаб в лаваше с курицей, нуга и Coca-Cola.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?

– Первую зарплату в футболе потратил на мобильный телефон, потому что у меня его не было. Также часть денег отдал на помощь семье.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– Чаще всего на поле кричу: «Пас!», «Быстрее!», «Гол!» – эмоции зашкаливают, сам не замечаешь, как говоришь.

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– Моя первая футбольная форма была от клуба «Бока Хуниорс». Ее подарил мне папа на День рождения – это была футболка Мартина Палермо.

– За что любишь футбол, а что раздражает?

– Больше всего в футболе люблю победы, хорошую игру и сам процесс тренировок – это самое интересное. А вот что раздражает – это поражения. Никто не любит проигрывать. И еще – просто ходить в спортзал не всегда весело.