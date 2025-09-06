Глейкер МЕНДОСА: «Люблю победы»
Нападающий «Кривбасса» ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы
Венесуэльский нападающий «Кривбасса» Глейкер Мендоса ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы.
– Как вас называют в команде?
– В команде меня все называют Менди – это сокращение от моей фамилии.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– Самый принципиальный соперник для меня – «Шахтер». В прошлом сезоне я забил им гол и очень хочу повторить этот успех – чтобы «Кривбасс» победил.
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Отвечу так: по моему мнению, самый сильный турнир в мире – это Лига Чемпионов. Там играют лучшие, элитные команды Европы.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
– Я бы с удовольствием поужинал с Пепом Гвардиолой – для меня он лучший тренер в мире. А среди игроков – с Неймаром-младшим.
– Любимый спортивный бренд?
– Мой любимый бренд – Nike. Это один из лучших мировых брендов, который всегда привлекал мое внимание. Также нравится бренд Skidan – он очень качественный, а, главное, наш.
– Любимая запрещенная еда или напиток?
– Больше всего люблю еду из KFC, хотя мы не можем ее есть часто. Особенно мне нравится кебаб в лаваше с курицей, нуга и Coca-Cola.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?
– Первую зарплату в футболе потратил на мобильный телефон, потому что у меня его не было. Также часть денег отдал на помощь семье.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– Чаще всего на поле кричу: «Пас!», «Быстрее!», «Гол!» – эмоции зашкаливают, сам не замечаешь, как говоришь.
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– Моя первая футбольная форма была от клуба «Бока Хуниорс». Ее подарил мне папа на День рождения – это была футболка Мартина Палермо.
– За что любишь футбол, а что раздражает?
– Больше всего в футболе люблю победы, хорошую игру и сам процесс тренировок – это самое интересное. А вот что раздражает – это поражения. Никто не любит проигрывать. И еще – просто ходить в спортзал не всегда весело.
