Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Ребров и Дешам встретились за день до игры и пожали друг другу руки
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 05:29 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:47
261
0

Матч квалификации ЧМ-2026 между Украиной и Францией пройдет во Вроцлаве

УАФ. Дешам и Ребров

Наставники сборной Украины и Франции встретились перед матчем отбора на чемпионат мира 2026.

4 сентября во Вроцлаве прошли пресс-конференции коучей и открытые тренировки команд.

Матч между Украиной и Францией состоится 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве.

Сергей Ребров и Дидье Дешам поговорили в подтрибунных помещениях стадиона, пожали друг другу руки и обнялись.

Матч между Украиной и Францией состоится 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве.

Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»
КУНДЕ: «Мы помним, что в Польше у сборной Украины будет поддержка фанатов»
Анчелотти не брезговал игроками из рф. Бразилия разгромила Чили
Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров рукопожатие
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
