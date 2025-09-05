ФОТО. Ребров и Дешам встретились за день до игры и пожали друг другу руки

Наставники сборной Украины и Франции встретились перед матчем отбора на чемпионат мира 2026.

4 сентября во Вроцлаве прошли пресс-конференции коучей и открытые тренировки команд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сергей Ребров и Дидье Дешам поговорили в подтрибунных помещениях стадиона, пожали друг другу руки и обнялись.

Матч между Украиной и Францией состоится 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве.

