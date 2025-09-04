Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 23:27 |
ВИДЕО. Полная готовность. Тренировка сборной Украины перед игрой с Францией

Команда Сергея Реброва сыграет матч квалификации ЧМ во Вроцлаве

УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку к старту отбора на чемпионат мира 2026.

4 сентября команда прибыла во Вроцлав, где вечером провела предматчевую тренировку.

Под руководством Сергея Реброва сине-желтые настраиваются на чрезвычайно важный поединок.

Под руководством Сергея Реброва сине-желтые настраиваются на чрезвычайно важный поединок.

Первым соперником Украины в квалификации станет сборная Франции – матч состоится 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве.

После этой встречи команда останется в Польше, а уже 7 сентября отправится в Баку, где 9 сентября проведет игру против Азербайджана.

Сергей Ребров сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу тренировка Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
