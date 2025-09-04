Сборная Украины продолжает подготовку к старту отбора на чемпионат мира 2026.

4 сентября команда прибыла во Вроцлав, где вечером провела предматчевую тренировку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Под руководством Сергея Реброва сине-желтые настраиваются на чрезвычайно важный поединок.

Первым соперником Украины в квалификации станет сборная Франции – матч состоится 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве.

После этой встречи команда останется в Польше, а уже 7 сентября отправится в Баку, где 9 сентября проведет игру против Азербайджана.

ВИДЕО. Полная готовность. Тренировка сборной Украины перед игрой с Францией