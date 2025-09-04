ВИДЕО. Полная готовность. Тренировка сборной Украины перед игрой с Францией
Команда Сергея Реброва сыграет матч квалификации ЧМ во Вроцлаве
Сборная Украины продолжает подготовку к старту отбора на чемпионат мира 2026.
4 сентября команда прибыла во Вроцлав, где вечером провела предматчевую тренировку.
Под руководством Сергея Реброва сине-желтые настраиваются на чрезвычайно важный поединок.
Первым соперником Украины в квалификации станет сборная Франции – матч состоится 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве.
После этой встречи команда останется в Польше, а уже 7 сентября отправится в Баку, где 9 сентября проведет игру против Азербайджана.
