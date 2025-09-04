ВИДЕО. В игре отбора ЧМ забит супергол спустя 23 секунды после начала тайма
Юри Тилеманс быстро удвоил преимущество Бельгии против Лихтенштейна во 2-й 45-минутке
4 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Лихтенштейна и Бельгии.
Коллективы играют на арене Рейнпарк Штадион в городе Вадуц. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 46-й минуте хавбек гостей Юри Тилеманс сделал счет 2:0 после красивого дальнего удара. Тилеманс удвоил преимущество бельгийцев спустя 23 секунды после начала второго тайма.
В первой 45-минутке за команду Бельгии отличился Максим Де Кейпер.
В одной группе Лихтенштейн и Бельгия выступают вместе с Северной Македонией, Казахстаном и Уэльсом. Ранее 4 числа Уэльс минимально одолела Казахстан 1:0 в Астане.
