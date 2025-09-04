Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. В игре отбора ЧМ забит супергол спустя 23 секунды после начала тайма
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 23:08 | Обновлено 04 сентября 2025, 23:09
ВИДЕО. В игре отбора ЧМ забит супергол спустя 23 секунды после начала тайма

Юри Тилеманс быстро удвоил преимущество Бельгии против Лихтенштейна во 2-й 45-минутке

ВИДЕО. В игре отбора ЧМ забит супергол спустя 23 секунды после начала тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Лихтенштейна и Бельгии.

Коллективы играют на арене Рейнпарк Штадион в городе Вадуц. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 46-й минуте хавбек гостей Юри Тилеманс сделал счет 2:0 после красивого дальнего удара. Тилеманс удвоил преимущество бельгийцев спустя 23 секунды после начала второго тайма.

В первой 45-минутке за команду Бельгии отличился Максим Де Кейпер.

В одной группе Лихтенштейн и Бельгия выступают вместе с Северной Македонией, Казахстаном и Уэльсом. Ранее 4 числа Уэльс минимально одолела Казахстан 1:0 в Астане.

❗️ ВИДЕО. В игре отбора ЧМ забит супергол спустя 23 секунды после начала тайма

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Юри Тилеманс сборная Бельгии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
