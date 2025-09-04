4 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Лихтенштейна и Бельгии.

Коллективы играют на арене Рейнпарк Штадион в городе Вадуц. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 46-й минуте хавбек гостей Юри Тилеманс сделал счет 2:0 после красивого дальнего удара. Тилеманс удвоил преимущество бельгийцев спустя 23 секунды после начала второго тайма.

В первой 45-минутке за команду Бельгии отличился Максим Де Кейпер.

В одной группе Лихтенштейн и Бельгия выступают вместе с Северной Македонией, Казахстаном и Уэльсом. Ранее 4 числа Уэльс минимально одолела Казахстан 1:0 в Астане.

❗️ ВИДЕО. В игре отбора ЧМ забит супергол спустя 23 секунды после начала тайма

Getty Images/Global Images Ukraine