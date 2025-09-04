Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Лихтенштейн
04.09.2025 21:45 – FT 0 : 6
Бельгия
Чемпионат мира
Бельгия разгромила Лихтенштейн в квалификации чемпионата мира

Гости забили шесть голов

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Бельгии

В четверг, 4 сентября, состоялся матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Лихтенштейна и Бельгии.

Встречу принимал «Райнпарк» в Вадуце. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Гости из Бельгии добыли уверенную победу, забив 6 мячей.

Турнирная таблица:

Квалификации чемпионата мира. Группа J. 5-й тур

Лихтенштейн – Бельгия – 0:6

Голы: Де Кейпер, 29, Тилеманс, 46, 70 (пенальти), Теат, 60, Де Брюйне, 62, Фофана, 90+1

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

сборная Бельгии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу ЧМ-2026 по футболу Юри Тилеманс Кевин Де Брюйне Артур Теат Максим Де Кейпер Малик Фофана
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
