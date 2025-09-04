Бельгия разгромила Лихтенштейн в квалификации чемпионата мира

В четверг, 4 сентября, состоялся матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Лихтенштейна и Бельгии.

Встречу принимал «Райнпарк» в Вадуце. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Гости из Бельгии добыли уверенную победу, забив 6 мячей.

Турнирная таблица:

Квалификации чемпионата мира. Группа J. 5-й тур

Лихтенштейн – Бельгия – 0:6

Голы: Де Кейпер, 29, Тилеманс, 46, 70 (пенальти), Теат, 60, Де Брюйне, 62, Фофана, 90+1

Getty Images/Global Images Ukraine.

