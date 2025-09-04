04.09.2025 21:45 – FT 0 : 6
Чемпионат мира04 сентября 2025, 23:41 |
112
0
Бельгия разгромила Лихтенштейн в квалификации чемпионата мира
Гости забили шесть голов
04 сентября 2025, 23:41 |
112
0
В четверг, 4 сентября, состоялся матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Лихтенштейна и Бельгии.
Встречу принимал «Райнпарк» в Вадуце. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости из Бельгии добыли уверенную победу, забив 6 мячей.
Турнирная таблица:
Квалификации чемпионата мира. Группа J. 5-й тур
Лихтенштейн – Бельгия – 0:6
Голы: Де Кейпер, 29, Тилеманс, 46, 70 (пенальти), Теат, 60, Де Брюйне, 62, Фофана, 90+1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 сентября 2025, 07:08 13
Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет
Бокс | 04 сентября 2025, 08:27 0
Шейн Макгиган – о Василии Ломаченко
Футбол | 04.09.2025, 20:20
Футбол | 04.09.2025, 13:47
Футбол | 04.09.2025, 23:43
Комментарии 0
Популярные новости
03.09.2025, 02:45 5
03.09.2025, 01:07 101
04.09.2025, 08:42 2
03.09.2025, 15:20 54
03.09.2025, 18:11 35
03.09.2025, 05:52 1
04.09.2025, 00:40
04.09.2025, 07:03 2