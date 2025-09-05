Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лихтенштейн – Бельгия – 0:6. Как забил Де Брюйне? Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Лихтенштейн
04.09.2025 21:45 – FT 0 : 6
Бельгия
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 01:05 | Обновлено 05 сентября 2025, 01:23
70
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Бельгия разгромила Лихтеншейн со счетом 6:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 4 сентября

21:45. Лихтенштейн – Бельгия – 0:6

Голы: Де Кейпер, 29, Тилеманс, 46, 70 (пен), Теат, 60, Де Брюйне, 62, Фофана, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Малик Фофана (Бельгия).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Бельгия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Теате (Бельгия).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Бельгия).
Украина U-17 – Катар U-18 – 1:2. Провалы в защите. Видео голов и обзор
Экс-вратарь сборной Украины: «Сборной Франции украинцы не проиграют»
Франция – сборная, с которой Украина встречалась чаще всего в истории
сборная Бельгии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу Кевин Де Брюйне Юри Тилеманс ЧМ-2026 по футболу Артур Теат Малик Фофана Максим Де Кейпер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
