04.09.2025 21:45 – FT 0 : 6
Чемпионат мира05 сентября 2025, 01:05 | Обновлено 05 сентября 2025, 01:23
70
0
Лихтенштейн – Бельгия – 0:6. Как забил Де Брюйне? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
05 сентября 2025, 01:05 | Обновлено 05 сентября 2025, 01:23
70
0
Вечером 4 сентября состоялись матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Бельгия разгромила Лихтеншейн со счетом 6:0.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 4 сентября
21:45. Лихтенштейн – Бельгия – 0:6
Голы: Де Кейпер, 29, Тилеманс, 46, 70 (пен), Теат, 60, Де Брюйне, 62, Фофана, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Малик Фофана (Бельгия).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Бельгия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Теате (Бельгия).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Бельгия).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Де Кёйпер (Бельгия).
