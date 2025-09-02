Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лихтенштейн – Бельгия. Прогноз и анонс матча квалификации чемпионата мира
04.09.2025 21:45
02 сентября 2025, 22:54
Лихтенштейн – Бельгия. Прогноз и анонс матча квалификации чемпионата мира

Матч начнется 4 сентября в 21:45 по Киеву

В четверг, 4 сентября состоится поединок квалификации на Чемпионат мира между Лихтенштейном и Бельгией. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Лихтенштейн

Коллектив является очевидным аутсайдером группы отбора, однако даже между командами похожего уровня Лихтенштейн не показывает приемлемых результатов. За 4 игры против Сан-Марино и Гибралтара в дивизионе D лиги наций коллектив получил всего 2 балла и занял последнее, 3 место в своей группе.

За 3 игры квалификации на Чемпионат мира команда не набрала ни одного балла и даже не смогла отличиться забитым голом, потому и закономерно занимает последнее место квинтета.

Бельгия

Бельгийцы также не находятся в своей лучшей форме, но все равно будут безальтернативными фаворитами игры. В прошлом году за 6 игр Лиги наций в дивизионе А команда набрала 4 очка и заняла 3 место группы, из-за чего была вынуждена играть в стыковых играх. Там Бельгии противостояла Украина, однако по сумме 2-х игр трехцветные победили «сине-желтых» со счетом 4:3.

Квалификацию на ЧМ коллектив начал с ничьей 1:1 против Северной Македонии, однако уже во 2-м туре одолел Уэльс со счетом 4:3. 4 набранных очка позволяют бельгийцам занимать 3-е место группы на данный момент.

Личные встречи

Коллективы никогда еще не играли между собой в очных играх.

Интересные факты

  • В 5-х последних официальных играх Лихтенштейн смог отличиться всего один раз – в поединке против Сан-Марино в рамках Лиги наций.
  • В последних пяти выездных играх Бельгия не победила ни разу. На счету команды 3 поражения и 2 ничьи.
  • Лихтенштейн пропустил 8 голов на текущем отборе – 5-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу Бельгии с форой -4 и коэффициентом 1.62.

