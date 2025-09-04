«Не стал долго думать». Нкунку прокомментировал трансфер в Милан

Французский нападающий Кристофер Нкунку прокомментировал свой переход из «Челси» в «Милан»:

«Когда Милан позвонил мне, я не стал долго думать, я сразу понял, что это идеальный выбор для меня. Я чувствую себя хорошо. Я уже тренировался индивидуально, но в последние дни начал тренироваться с группой. Я с нетерпением жду начала работы со всеми своими товарищами по команде».

«Я сразу получил травму и пропустил пять месяцев, а когда вернулся, у меня случился рецидив. Во второй год я усердно работал и делал все, чтобы подготовиться, а тренер сделал свой выбор. Я тот же игрок, что и всегда. Я хочу играть с улыбкой на лице и знаю, что в «Милане» все будет по-другому».

«Я подхожу к каждому матчу по отдельности и надеюсь, что у меня все получится. Первый шаг — познакомиться с товарищами по команде, наладить с ними и с тренером отношения, а в конце сезона посмотрим, чего мы достигли».