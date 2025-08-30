ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал нападающего в Милан
Кристофер Нкунку сменил клубную прописку
Итальянский «Милан» официально объявил о подписании французского нападающего лондонского «Челси» Кристофера Нкунку.
Отмечается, что 27-летний футболист подписал с новым клубом контракт на 5 сезонов. По информации СМИ, сумма трансфера составила 42 миллиона евро с учетом бонусов.
В сезоне 2024/25 Кристофер Нкунку провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик согласился на переход в «Милан».
Time to stock up on balloons 🎈 #WelcomeNkunku— AC Milan (@acmilan) August 30, 2025
