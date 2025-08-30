Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал нападающего в Милан
Англия
30 августа 2025, 12:45 |
752
1

ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал нападающего в Милан

Кристофер Нкунку сменил клубную прописку

30 августа 2025, 12:45 |
752
1
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал нападающего в Милан
ФК Милан. Кристофер Нкунку

Итальянский «Милан» официально объявил о подписании французского нападающего лондонского «Челси» Кристофера Нкунку.

Отмечается, что 27-летний футболист подписал с новым клубом контракт на 5 сезонов. По информации СМИ, сумма трансфера составила 42 миллиона евро с учетом бонусов.

В сезоне 2024/25 Кристофер Нкунку провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик согласился на переход в «Милан».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал легионера после трансфера Велетня в Полесье
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ подписал звезду Бундеслиги за 85 миллионов евро
Интересует только Милан. Довбик отказался переходить в чемпионат Англии
Милан трансферы Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Кристофер Нкунку
Дмитрий Вус Источник: ФК Милан
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Футбол | 29 августа 2025, 13:32 4
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ

Бывший футболист киевской команды оценил игру «бело-синих» против «Маккаби»

Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29 августа 2025, 14:53 290
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера

В Монако состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Бокс | 30.08.2025, 08:39
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Теннис | 30.08.2025, 08:46
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Пятая сеяная Андреева вылетела с US Open, проиграв 139-й ракетке мира
Экс-голкипер Динамо не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине
Футбол | 30.08.2025, 12:28
Экс-голкипер Динамо не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине
Экс-голкипер Динамо не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
скиньте цю  новину агентам Довбика, бо зранку 10к новин, "як він погодився йти в Мілан"
Ответить
0
Популярные новости
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
Киевский Сокол собирается играть в чемпионате с кучей россиян
28.08.2025, 13:46 23
Хоккей
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 122
Футбол
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
Дорощук с результатом 2.30 м занял второе место в финале Бриллиантовой лиги
28.08.2025, 20:39 3
Другие виды
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 132
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем