ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал нападающего в Милан

Итальянский «Милан» официально объявил о подписании французского нападающего лондонского «Челси» Кристофера Нкунку.

Отмечается, что 27-летний футболист подписал с новым клубом контракт на 5 сезонов. По информации СМИ, сумма трансфера составила 42 миллиона евро с учетом бонусов.

В сезоне 2024/25 Кристофер Нкунку провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик согласился на переход в «Милан».