  4. Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Португалия
04 сентября 2025, 21:40 | Обновлено 04 сентября 2025, 21:41
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»

Украинец не думал брать десятку

Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
ФК Бенфика

Украинский полузащитник Георгий Судаков после перехода из Шахтера в Бенфику получил десятый номер. Игрок рассказал, как клуб сообщил ему об этом.

«Это инициатива клуба, я вообще ничего об этом не знал. Видел, что есть свободная десятка. Мне в сообщениях писали, мол, ты наша новая десятка, но в это не верил до последнего. Но спортивный директор после подписания контракта сказал, что у них с президентом есть для меня сюрприз».

«Он сам играл под этим номером (Руй Кошта, легенда португальского футбола – прим), и не каждому готов его дать. Для меня, конечно, это проявление большого уважения. Мне очень приятно», – сказал Судаков.

Игрок сможет дебютировать за новую команду после завершения паузы на матчи сборных.

