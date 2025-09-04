Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Украинец не думал брать десятку
Украинский полузащитник Георгий Судаков после перехода из Шахтера в Бенфику получил десятый номер. Игрок рассказал, как клуб сообщил ему об этом.
«Это инициатива клуба, я вообще ничего об этом не знал. Видел, что есть свободная десятка. Мне в сообщениях писали, мол, ты наша новая десятка, но в это не верил до последнего. Но спортивный директор после подписания контракта сказал, что у них с президентом есть для меня сюрприз».
«Он сам играл под этим номером (Руй Кошта, легенда португальского футбола – прим), и не каждому готов его дать. Для меня, конечно, это проявление большого уважения. Мне очень приятно», – сказал Судаков.
Игрок сможет дебютировать за новую команду после завершения паузы на матчи сборных.
