Бензема и Феликс возглавили гонку бомбардиров Саудовской Про-лиги
Чемпионат обещает быть насыщенным событиями
Завершился первый тур чемпионата Саудовской Аравии.
Сразу два игрока отличились хет-триком: Карим Бензема («Аль-Иттихад») и Жоау Феликс («Аль-Наср»). Они и возглавили список лучших бомбардиров нового сезона.
Лучшие бомбардиры Саудовской Про-лиги сезона 2025/26
- 3 – Карим Бензема (Аль-Иттихад)
- 3 – Жоао Феликс (Аль-Наср)
- 2 – Джошуа Кинг (Аль-Халидж)
- 2 – Хуан Педроса (Аль-Охдуд)
- 2 – Матео Ретеги (Аль-Кадисия)
Салим Аль-Давсари («Аль-Хиляль») является единственным игроком, который имеет в своем активе 2 результативные передачи.
Три голкипера записали на свой счет матч без пропущенных голов в чемпионате: Эдуар Менди («Аль-Ахли»), Яссин Буну («Аль-Хиляль») и Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср»).
Mendy, Bounou, and Al-Aqidi stood strong in defense ⚽️💥🙌— DAZN Football (@DAZNFootball) September 4, 2025
GAME ON | Watch Saudi Pro League Highlights all season long | https://t.co/i0K4eUtwwb pic.twitter.com/BwLWKtuK7S
