Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бензема и Феликс возглавили гонку бомбардиров Саудовской Про-лиги
Саудовская Аравия
04 сентября 2025, 13:51 |
Бензема и Феликс возглавили гонку бомбардиров Саудовской Про-лиги

Чемпионат обещает быть насыщенным событиями

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Завершился первый тур чемпионата Саудовской Аравии.

Сразу два игрока отличились хет-триком: Карим Бензема («Аль-Иттихад») и Жоау Феликс («Аль-Наср»). Они и возглавили список лучших бомбардиров нового сезона.

Лучшие бомбардиры Саудовской Про-лиги сезона 2025/26

  • 3 – Карим Бензема (Аль-Иттихад)
  • 3 – Жоао Феликс (Аль-Наср)
  • 2 – Джошуа Кинг (Аль-Халидж)
  • 2 – Хуан Педроса (Аль-Охдуд)
  • 2 – Матео Ретеги (Аль-Кадисия)

Салим Аль-Давсари («Аль-Хиляль») является единственным игроком, который имеет в своем активе 2 результативные передачи.

Три голкипера записали на свой счет матч без пропущенных голов в чемпионате: Эдуар Менди («Аль-Ахли»), Яссин Буну («Аль-Хиляль») и Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср»).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
