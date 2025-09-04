Артета-тренер 3: Враг в отражении. Арсенал не выиграет АПЛ из-за Микеля

«Арсенал» уступил «Ливерпулю» (0:1) в матче сезона АПЛ, как говорят некоторые. Теперь будет отставать от, пожалуй, своего главного конкурента по набранным очкам. Снова. Трава – зеленая, небо – голубое, а «Арсенал» в чемпионской гонке пытается догнать своего конкурента. Так всегда, из года в год. И никогда «канониры» не догоняют. Трагедии в факте поражения команды «Ливерпулю», конечно, нет, но ситуация все-таки плохая по другой причине: Артета совершенно не помогает «Арсеналу» в чемпионской гонке. В очередной раз «пушкари» позади из-за него. Враг команды на пути к титулу сейчас не травмы или слишком крутые оппоненты, а сам Микель. Враг в отражении. Поэтому и отсылка к последней части трилогии о Человеке-пауке, где Паркер вел борьбу не столько с преступниками, сколько с самим собой. Именно его собственная сила – самая опасная и разрушительная. Как и действия Артеты.

В этом тексте докажу, что испанский специалист виноват в поражении «Ливерпулю» и что между «Арсеналом» и титулом на самом деле сейчас стоит только Микель. И нет, я не буду предлагать уволить Артету со словами «а вот тогда-то все ка-а-а-ак заработает!». Наверное.

Ливерпуль прямо сейчас – слабый

Конечно, это только по сравнению с лучшими. Безусловно, «Ливерпуль» в топ-1% сильнейших клубов мира. Но если ты среди топов, то и сравнивать стоит именно с топами. И вот здесь он уступает. Особенно если представить его дуэль с «ПСЖ», «Баварией» или «Барселоной». Все еще крутой, но даже визуально – слабее, чем в предыдущем розыгрыше АПЛ. Основная причина в Слоте и его перестройке. Главное: «Ливерпуль» меняется. В прошлом сезоне впервые за много лет имел менее 60% владения в чемпионате. То есть обновления начались уже тогда, но летом руководство решило полностью довериться нидерландскому тренеру. В какой-то момент это будет команда именно Слота. Это уже не команда Клоппа, потому что основные механизмы Юргена больше не работают. Пока «Ливерпуль» в этом плане ни то ни се.

За 270 минут в АПЛ у Салаха 70 касаний мяча в финальной трети поля. То есть в среднем на 1 он тратит чуть меньше 4 минут (3.86), средний показатель за 90 минут – 23. В предыдущем сезоне было по 3 минуты на касание (3.02), 30 за матч. По касаниям мяча в штрафной площади еще хуже: было 9.5/90 минут, стало 2.83. То есть египтянин, во-первых, меньше вовлечен в игру команды и, во-вторых, меньше получает мяч в опасных зонах. «Ливерпуль» пытается избавиться от зависимости от Салаха. Сам Мо, кстати, не в форме, поэтому свои редкие касания часто превращает в «тыквы». Это не единственное изменение, но самое показательное. «Ливерпуль» идет от старого к новому, и этот путь – трудный. Керкез, Фримпонг и Вирц до сих пор не интегрированы полноценно. Кто бы мог подумать, что лучше всего адаптируется сразу Экитике.

В первых матчах сезона «Ливерпуль» страдал. В каждом из 3 дебютных поединков пропустил ровно по 2 гола. «Кристал Пэлас» (2:2, поражение в серии пенальти) отдал Суперкубок – все сказали, что все равно турнир неважен. Против «Борнмута» (4:2) спасся от потери очков только благодаря первому за год успешному матчу Кьезы. «Ньюкасл» (3:2) удалось переиграть благодаря голу 16-летнего игрока. Ок, вклад Слота здесь также есть, он «угадывает» с заменами, однако ставка что на Кьезу, что на Рио – это о вере, а не о плане. Голы обоих – чудо. Ты не можешь делать ставку на чудо каждую неделю в сезоне. Но с «Ливерпулем» это случалось. Он набирал очки, но не играл хорошо. «Ньюкасл» ему дважды в меньшинстве забил, «Борнмут» – когда «красные» вели 2:0 в счете. С этим «Ливерпулем» можно играть. Его можно побеждать.

Но «Арсенал» даже не попытался выиграть

Давайте сразу проговорим: я знаю, что травмы. Прекрасно осознаю. Без Сака, Эдегора и Хаверца жить гораздо труднее, чем с ними. Но летом «Арсенал» потратил кучу денег на новичков, чтобы иметь по 2 опции на каждую из позиций. Летом «канониры» сделали достаточно, чтобы в поединках, когда кто-то из лидеров недоступен, претендовать на победу. Ну, хотя бы пытаться выиграть. Делать хоть что-то. В основе вышли Мадуэке и Дьокереш. Со скамейки запасных быстро появился Москера. Не быстро, но также оказался на поле Эзе. Тимбер, Райс, Калафьори – мечта любого тренера, который ставит футбол с расчетом на атаку. Однако «Арсенал» наносит только 9 ударов по воротам соперника до пропущенного гола, а за весь матч набирает только 0.55 xG. Ну не получается у меня оправдать такой показатель против команды, которая от всех пропускала по 2, отсутствием лидеров после летних приобретений.

Но футболисты – это инструменты в руках тренера. Так далеко не всегда, но в лучших клубах мира – именно так. И вот Артета после 0:0 в первом тайме отдает сопернику территорию и мяч. До перерыва счет по пасам в финальную треть поля – 24:41, после и до гола – 57:30. И это не «Ливерпуль» прибавил, а «канониры» начали встречать ниже и позволяли оппоненту добираться до их ворот. И я не говорю, что такой подход – плохой. Против «МЮ» при счете 1:0 он принес команде победу. Но после перерыва с «Ливерпулем» команда не создавала моментов, она отказалась от претензий на победу. Если соперник подарит гол – прекрасно, если вдруг нет – и ничего, ничья 0:0 на арене прямого конкурента является хорошим результатом. И это действительно так, но оппонент, как написал выше, сейчас уязвим. Если не пытаться победить «Ливерпуль» на его поле сейчас, то когда вообще?

Работа тренера – это умение воспользоваться возможностью

Ультимативный пример – Слот в предыдущем сезоне. Пришел в команду и не получил новичков (ну не будем же мы Кьезу всерьез учитывать, да?). Решил упростить тяжелую игру, которая не давала максимального результата с Клоппом. Увидел, что Салах может тащить, и сделал максимальную ставку на него. После провала конкурентов на старте понял, что есть шанс даже выиграть титул. Поэтому ничего не перестраивал по большому счету. Все главные изменения осуществил в первые месяцы сезона, а дальше просто не мешал команде побеждать. То есть увидел возможность сделать немного лучше и выиграть титул – ухватился за нее и не отпускал, пока комментаторы всего мира не объявили, что «Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ. Это и есть работа тренера – видеть такие возможности и пользоваться ими. Ты подстраиваешься под обстоятельства, а не только гнешь свою линию.

И вот сейчас был такой шанс. «Арсенал» мог не выиграть титул, но победить «Ливерпуль» и заложить огромный фундамент для успешной гонки за чемпионство. Потому что была бы уверенность в собственных силах после большой победы. Потому что было бы преимущество в очках. Потому что был бы триумф на чужом поле, а во втором круге – уже домашний матч с прямым конкурентом. «Арсенал» рисковал бы проиграть, но он проиграл и так. Ничего не получил. Но еще даже не попытался победить. Этот «Ливерпуль» можно перестрелять. «Кристал Пэлас», «Борнмут» и «Ньюкасл» были действительно близки, но не хватило крутых футболистов. «Арсеналу» могло хватить. Он мог выбрать не осторожный план на матч, а смелый. Пойти на обмен атаками и моментами. А там и Салах не в форме, и Вирц не интегрирован, и Гакпо всего лишь Гакпо. Артета не увидел возможности. Или увидел и не решился ею воспользоваться.

Артета и выигрывает, и проигрывает из-за своего упрямства

Невозможно говорить, что тренер «не такой», когда он трижды подряд финишировал с командой на втором месте в АПЛ. Особенно когда он принял эту команду в момент, когда она даже в еврокубках не выступала. Артета – безусловно топовый специалист. Но каждый топовый наставник имеет свои преимущества и недостатки. Например, Гвардиола иногда усложняет тогда, когда этого можно не делать. Конте хочет чувствовать любовь руководства и понимает только язык подарков-трансферов. Клопп недостаточно прагматичен. Энрике не готов подстраиваться под футболистов. Анчелотти не доверяет молодежи и не имеет сложных тактических планов. Нет идеальных. У каждого есть недостаток. Но некоторым их недостатки не мешают выигрывать трофеи. А некоторым – очень мешают. Артета пока скорее среди вторых. Потому что он крайне упрямый.

Микель искренне уверен, что прагматичный подход принесет ему успех. В долгосрочной перспективе более прагматичный вариант – иметь на позиции форварда Хаверца, чем классическую «девятку». Потому что тогда команда не будет зависеть от формы нападающего. Но это, конечно, когда нет возможности иметь пару опций. Если есть возможность, то пусть на каждой позиции будет по 2 футболиста. А еще лучше, чтобы все новички могли закрыть по несколько. Например, Мадуэке играет на обоих флангах, Эзе – слева и в центре под нападающим. То же самое с Калафьори, Тимбером, Уайтом, Мерино, Троссаром... А еще самый прагматичный вариант на дистанции в целый сезон – не проиграть в Ливерпуле. Потому что ничья – ок. Выигрывать здесь необязательно, чтобы стать чемпионами. Главное – не уступить. Поэтому и оборонительный план со старта и трусливый после перерыва. «Арсенал» взлетел так высоко из-за прагматичного подхода Артеты и уверенности тренера в нем. Не чемпион по той же причине.

Арсенал имеет все, чтобы выиграть титул АПЛ

Команда самая вариативная из всех лидеров лиги. В один день она может громить «Лидс» (5:0) и играть смело, в другой защищает минимальное преимущество против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Выигрывает, кстати, в обоих сценариях-случаях. «Ливерпуль» ищет себя и рискует стать слишком заточенным под контратаки. «Манчестер Сити» также в поисках, там также попытки действовать более вертикально и прессинговать высоко. «Арсенал» – стабильная структура. Уже не первый год. В прошлом было слишком много ничьих (целых 14!), но теперь команда приобрела Дьокереша и скамейку запасных – с новыми опциями Артета сможет решить эту проблему. Откровенно плохих матчей в сезоне «канониры» пока не имеют. Я выше разнес Артету за дуэль со Слотом, но игра – ничейная, 0:0 и со счетом 0:0 по «big chances». Если бы не Собослаи, была бы ничья – результат, который более выгоден именно для «Арсенала».

У меня закончилась фантазия. Я не знаю, что еще нужно «Арсеналу», чтобы выиграть АПЛ. Это максимум. Конечно, в чемпионате Англии бывают сезоны, когда ты показываешь чемпионский результат в 90+ набранных очков и остаешься без трофея, но если вдруг «Ман Сити» и «Ливерпуль» до этой отметки не доберутся, то какова будет причина, почему «Арсенал» не чемпион? Я могу представить только одну, и это Микель Артета. Решит не вписывать Дьокереша, потому что Хаверц – более выгодный вариант на дистанции. Будет выпускать на поле одновременно слишком мало креативных футболистов. В момент, когда Эзе будет в лучшей форме, будет использовать Эдегора, потому что тот больше гарантирует безопасное владение мячом и лучше понимает принципы игры. Не выиграет ни одного поединка против топ-соперников, потому что каждый раз будет пытаться в первую очередь не уступить.

То есть будет принимать неправильные решения из-за собственного упрямства. Он может. И он точно иногда будет. И вот тогда «Арсенал», возможно, не станет чемпионом АПЛ. Потому что он до сих пор, на мой взгляд, главный фаворит. И это не изменится, пока «канониры» не отстанут от одного из прямых конкурентов на расстояние хотя бы в 7 очков. «Арсенал» может на поле больше других. «Арсенал» готов к чемпионству. Футболисты также готовы. Но готов ли Артета? В матче с «Ливерпулем» он доказал, что нет. По состоянию на последние дни августа не был готов. Но сезон длинный и завершится только в мае. Время есть. И все это время Артета будет бороться не только и не столько со своими тренерами-оппонентами, сколько с собой. Он должен пройти эту личную арку развития и несколько измениться. На тот 1%, которого всегда не хватает, чтобы выиграть титул и завершить историю хэппи-эндом. Это уже третья попытка. Уже пора.

Если «Арсенал» не выиграет титул, то руководство, вероятно, будет рассматривать вариант замены Артеты на другого тренера – такого, который готов выигрывать для клуба трофеи. Я не считаю такое потенциальное решение правильным, но я бы его понял и смог принять. Потому что иногда стоит прощаться с теми, кто мешает тебе сделать шаг вперед. В трилогии Сэма Рэйми о Человеке-пауке часть, где Питер Паркер борется с симбионтом и своей темной стороной, стала последней. Эта победа стала самой большой для героя, поэтому у режиссера не было достойного сценария для продолжения. История его не требовала: победа над кем была бы ценнее? История Артеты, «Арсенала» и их борьбы за титул также получает триквел и также рискует остаться без продолжения: либо счастливый финал, либо поражение главного героя самому себе, после которого, возможно, просто не стоит больше о нем «снимать».