Отец Буртника ответил, как его сына приняли футболисты Динамо

Роман Буртник, отец новичка киевского «Динамо» Василия Буртника, в эксклюзивном интервью для Sport.ua отреагировал на переход своего сына в столичный клуб.

– Сын уже рассказывал, как его встретили в «Динамо»?

– Нет, ведь после календарного матча «Нивы» с «Агробизнесом» он поехал в Киев пройти медосмотр и через несколько часов подписал контракт и вернулся в Ивано-Франковск. А уже 4 сентября, когда динамовцы возобновят тренировочный процесс, он и познакомится с новыми одноклубниками.

Конечно, мы сами шокированы новым вызовом в карьере сына, ведь о таком можно только мечтать. А больше всего переходу Василия в «Динамо» обрадовался младший брат – 16-летний Иван, который играет за спортшколу «Прикарпатье» в своей возрастной группе.