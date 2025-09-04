Отец Буртника ответил, как его сына приняли футболисты Динамо
Василий еще не успел познакомиться с новыми партнерами по команде
Роман Буртник, отец новичка киевского «Динамо» Василия Буртника, в эксклюзивном интервью для Sport.ua отреагировал на переход своего сына в столичный клуб.
– Сын уже рассказывал, как его встретили в «Динамо»?
– Нет, ведь после календарного матча «Нивы» с «Агробизнесом» он поехал в Киев пройти медосмотр и через несколько часов подписал контракт и вернулся в Ивано-Франковск. А уже 4 сентября, когда динамовцы возобновят тренировочный процесс, он и познакомится с новыми одноклубниками.
Конечно, мы сами шокированы новым вызовом в карьере сына, ведь о таком можно только мечтать. А больше всего переходу Василия в «Динамо» обрадовался младший брат – 16-летний Иван, который играет за спортшколу «Прикарпатье» в своей возрастной группе.
