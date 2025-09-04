Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Время перемен. Легенда Баварии начал профессиональную карьеру в паделе
04 сентября 2025, 10:58
Время перемен. Легенда Баварии начал профессиональную карьеру в паделе

Арьен Роббен сыграл на своем первом турнире в новом виде спорта

Время перемен. Легенда Баварии начал профессиональную карьеру в паделе
Padelfip. Арьен Роббен

Бывший игрок сборной Нидерландов и мюнхенской «Баварии», Арьен Роббен, начал новый этап спортивной жизни после завершения карьеры в профессиональном футболе.

Арьен официально стал профессиональным игроком в падел, приняв участие в своем первом турнире CUPRA FIP Tour и одержав дебютную победу в квалификационном раунде FIP Bronze в Вестерборке.

Роббен в паре с Вернером Лутсмой вышли в основную сетку, однако дальше дуэт уступил Стену Рихтерсу и Тайсу Роперу со счетом 1:6, 0:6.

«Златан Ибрагимович сделал падел важным видом спорта в Швеции, и я думаю, что могу сделать то же самое в Нидерландах.

Я играл трижды в неделю, когда был в Германии. Не думаю, что должен относиться к себе слишком серьезно. Я начинал с низкими ожиданиями.

Но я пытался бороться на корте и набирать как можно больше очков», – сказал Роббен.

Легендарный вингер завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году, оставив за собой огромное наследие. За свою карьеру Роббен сыграл 614 матчей, забил 209 мячей, отдал 166 ассистов и 29 трофеев.

Арьен Роббен падель Бавария
Андрей Витренко Источник
