Время перемен. Легенда Баварии начал профессиональную карьеру в паделе

Бывший игрок сборной Нидерландов и мюнхенской «Баварии», Арьен Роббен, начал новый этап спортивной жизни после завершения карьеры в профессиональном футболе.

Арьен официально стал профессиональным игроком в падел, приняв участие в своем первом турнире CUPRA FIP Tour и одержав дебютную победу в квалификационном раунде FIP Bronze в Вестерборке.

Роббен в паре с Вернером Лутсмой вышли в основную сетку, однако дальше дуэт уступил Стену Рихтерсу и Тайсу Роперу со счетом 1:6, 0:6.

«Златан Ибрагимович сделал падел важным видом спорта в Швеции, и я думаю, что могу сделать то же самое в Нидерландах.

Я играл трижды в неделю, когда был в Германии. Не думаю, что должен относиться к себе слишком серьезно. Я начинал с низкими ожиданиями.

Но я пытался бороться на корте и набирать как можно больше очков», – сказал Роббен.

Легендарный вингер завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году, оставив за собой огромное наследие. За свою карьеру Роббен сыграл 614 матчей, забил 209 мячей, отдал 166 ассистов и 29 трофеев.