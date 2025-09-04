Время перемен. Легенда Баварии начал профессиональную карьеру в паделе
Арьен Роббен сыграл на своем первом турнире в новом виде спорта
Бывший игрок сборной Нидерландов и мюнхенской «Баварии», Арьен Роббен, начал новый этап спортивной жизни после завершения карьеры в профессиональном футболе.
Арьен официально стал профессиональным игроком в падел, приняв участие в своем первом турнире CUPRA FIP Tour и одержав дебютную победу в квалификационном раунде FIP Bronze в Вестерборке.
Роббен в паре с Вернером Лутсмой вышли в основную сетку, однако дальше дуэт уступил Стену Рихтерсу и Тайсу Роперу со счетом 1:6, 0:6.
«Златан Ибрагимович сделал падел важным видом спорта в Швеции, и я думаю, что могу сделать то же самое в Нидерландах.
Я играл трижды в неделю, когда был в Германии. Не думаю, что должен относиться к себе слишком серьезно. Я начинал с низкими ожиданиями.
Но я пытался бороться на корте и набирать как можно больше очков», – сказал Роббен.
Легендарный вингер завершил профессиональную карьеру футболиста в 2021 году, оставив за собой огромное наследие. За свою карьеру Роббен сыграл 614 матчей, забил 209 мячей, отдал 166 ассистов и 29 трофеев.
⚽️➡🎾 From soccer to padel: Arjen Robben made his debut in the 𝑪𝑼𝑷𝑹𝑨 𝑭𝑰𝑷 𝑻𝑶𝑼𝑹 at the #FIPBronzeWesterbork— FIP - International Padel Federation (@padelfip) August 30, 2025
🔥 After a legendary career with Chelsea, Real Madrid, and Bayern, the Dutchman got back in the game with a paddle in his hand
__#CupraFipTour2025#PadelFIP pic.twitter.com/cXXFXH2oFl
