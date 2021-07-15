Арьен Роббен повторно завершил карьеру

Легендарный форвард сборной Нидерландов Арьен Роббен повторно объявил о завершении карьеры:

«Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Благодарю всех за теплую поддержку.

Должен честно сказать, что разочарован своим игровым временем. Я знал, что такое может произойти, но я принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно».

Напомним, Роббен завершил карьеру в 2019 году, но в 2020 году вернулся в футбол, подписав контракт с родным «Гронингеном». Он провел 7 матчей во всех турнирах и отличился 2 ассистами.