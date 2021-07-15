Арьен Роббен повторно завершил карьеру

Легендарный вингер вернулся всего на год

  • 15.07.2021 18:31
  • 872 просмотра
  • 1 комментарий
Арьен Роббен повторно завершил карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арьен Роббен

Легендарный форвард сборной Нидерландов Арьен Роббен повторно объявил о завершении карьеры:

«Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Благодарю всех за теплую поддержку.

Должен честно сказать, что разочарован своим игровым временем. Я знал, что такое может произойти, но я принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно».

Напомним, Роббен завершил карьеру в 2019 году, но в 2020 году вернулся в футбол, подписав контракт с родным «Гронингеном». Он провел 7 матчей во всех турнирах и отличился 2 ассистами.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 15.07.2021 18:36
    +1
    с его видением поля и футбольным чутьём должен стать неплохим тренером удачи,Роббен!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 15.07.2021 18:36
    +1
    с его видением поля и футбольным чутьём должен стать неплохим тренером удачи,Роббен!
    Ссылка
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