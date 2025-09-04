ВИДЕО. Шахтер продолжает тренироваться в Кракове
Горняки готовятся к возвращению в лучшей форме после международной паузы
Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки в польском Кракове без игроков национальных сборных.
Команда тренируется в обычном темпе, отрабатывая технику и тактику в подготовке к следующим поединкам.
По итогам 4 туров УПЛ «горняки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 4 матчах чемпионата Украины.
Также команда сумела квалифицироваться в основной этап Лиги конференций.
🧡 Чимало гравців – у збірних, але «Шахтар» не зупиняється 👊— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 4, 2025
🙌 Тренування в Кракові тривають! Максимум концентрації та енергії 💪#Shakhtar pic.twitter.com/yWlxyl6iZj
