Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки в польском Кракове без игроков национальных сборных.

Команда тренируется в обычном темпе, отрабатывая технику и тактику в подготовке к следующим поединкам.

По итогам 4 туров УПЛ «горняки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 4 матчах чемпионата Украины.

Также команда сумела квалифицироваться в основной этап Лиги конференций.

ВИДЕО. Шахтер продолжает тренироваться в Кракове