ВИДЕО. Шахтер продолжает тренироваться в Кракове

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 10:57
Горняки готовятся к возвращению в лучшей форме после международной паузы

ФК Шахтер

Футбольный клуб «Шахтер» проводит тренировки в польском Кракове без игроков национальных сборных.

Команда тренируется в обычном темпе, отрабатывая технику и тактику в подготовке к следующим поединкам.

По итогам 4 туров УПЛ «горняки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 10 очков в 4 матчах чемпионата Украины.

Также команда сумела квалифицироваться в основной этап Лиги конференций.

Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео тренировка
