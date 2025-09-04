Звездный экс-футболист Шахтера подпишет контракт с бразильским клубом

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Виллиан продолжит карьеру в составе «Гремио». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В четверг, 4 сентября, 37-летний футболист прилетит в Бразилию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой. Накануне стороны договорились об условиях личного контракта, вингер присоединится к клубу на правах свободного агента.

Виллиан хорошо известен украинским болельщикам, так как пять с половиной лет провел в составе донецкого «Шахтера», где стал одним из лидеров команды. В 2013 году «горняки» продали Виллиана за 35 млн евро.

Последним клубом Виллиана был английский «Фулхэм», за который он выступал с февраля и который покинул летом на правах свободного агента.

В прошлом сезоне бразилец провел 12 матчей в Англии и 11 – за греческий «Олимпиакос» (одна результативная передача). Трансферная стоимость футболиста составляет 750 тысяч евро.