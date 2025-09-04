Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный экс-футболист Шахтера подпишет контракт с бразильским клубом
Бразилия
04 сентября 2025, 09:22 |
265
0

Звездный экс-футболист Шахтера подпишет контракт с бразильским клубом

Виллиан прилетит в Бразилию 4 сентября, чтобы подписать контракт с «Гремио»

04 сентября 2025, 09:22 |
265
0
Звездный экс-футболист Шахтера подпишет контракт с бразильским клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Виллиан продолжит карьеру в составе «Гремио». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В четверг, 4 сентября, 37-летний футболист прилетит в Бразилию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой. Накануне стороны договорились об условиях личного контракта, вингер присоединится к клубу на правах свободного агента.

Виллиан хорошо известен украинским болельщикам, так как пять с половиной лет провел в составе донецкого «Шахтера», где стал одним из лидеров команды. В 2013 году «горняки» продали Виллиана за 35 млн евро.

Последним клубом Виллиана был английский «Фулхэм», за который он выступал с февраля и который покинул летом на правах свободного агента.

В прошлом сезоне бразилец провел 12 матчей в Англии и 11 – за греческий «Олимпиакос» (одна результативная передача). Трансферная стоимость футболиста составляет 750 тысяч евро.

По теме:
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, оштрафован на 106 баллов
Ванат надеется, что два футболиста Динамо покинут киевский клуб
Дебют Зинченко за Ноттингем придется отложить. Известна причина
Виллиан Шахтер Донецк чемпионат Бразилии по футболу Гремио трансферы свободный агент Фабрицио Романо
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч сборной Германии: «Команде трудно работать без конкретной цели»
Футбол | 04 сентября 2025, 04:31 0
Коуч сборной Германии: «Команде трудно работать без конкретной цели»
Коуч сборной Германии: «Команде трудно работать без конкретной цели»

Юлиан Нагельсманн хочет выиграть чемпионат мира со сборной Германии

Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 03 сентября 2025, 18:59 2
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»

Легенда дал совет молодому боксеру не выходить на украинца

Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03.09.2025, 10:41
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Украинский голкипер: «Одна ошибка и ты в нокдауне, как Усик»
Футбол | 04.09.2025, 04:51
Украинский голкипер: «Одна ошибка и ты в нокдауне, как Усик»
Украинский голкипер: «Одна ошибка и ты в нокдауне, как Усик»
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Футбол | 03.09.2025, 10:00
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Байер не заслуживает тен Хага. В руководстве клуба ужасные люди
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 27
Футбол
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем