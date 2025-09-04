ФОТО. Девушка дебютанта сборной Украины показала роскошную грудь
Елизавета Кандыба вдохновляет Назара Волошина
Назар Волошин получил первый вызов в сборную Украины, а его девушка – Елизавета Кандыба – празднует вместе с ним.
22-летний вингер «Динамо» впервые попал в список Сергея Реброва и признался, что поверил в это лишь после публикации в Instagram команды.
Поддерживает футболиста его возлюбленная. Она рядом с Назаром ещё со времен молодежки и продолжает вдохновлять его на новые успехи.
Недавно Лиза поразила подписчиков эффектным образом — мини-платье, яркий макияж и смелое декольте.
