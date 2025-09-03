Исак в Ливерпуле, Джексон в Мюнхене, Кевин в Фулхэме, Зинченко в Форест

В первый день осени закрылось трансферное окно в пяти ведущих европейских чемпионатах – АПЛ, Примере, серии А, Бундеслиге и Лиге 1. Трансферное безумие, длившееся все лето, официально завершилось. О его промежуточных итогах мы исправно информировали ранее.

Сейчас же – о самых резонансных сделках в день «Х».

Джейми Варди

Куда: «Кремонезе»

Откуда: «Лестер»

Трансферная стоимость: свободный агент

ФК Кремонезе

38-летний легендарный экс-форвард «Лестера» и сборной Англии так и не решился повесить бутсы на гвоздь. Джейми решил продолжить свою игровую карьеру. Место для ее продолжения он выбрал достаточно неожиданное – новичка серии А «Кремонезе». Договор между сторонами подписан на один сезон с опцией продления еще на год (при выполнении определенных условий). В предыдущем сезоне Варди отличился десятью точными ударами за «Лестер».

Бенжамен Павар

Куда: «Марсель»

Откуда: «Интер»

Трансферная стоимость: аренда с опцией выкупа за 15 млн евро

Летом 2023 года «Интер» заплатил «Баварии» за Павара 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Бенжамен провел за миланский клуб 37 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача. Некогда один из лучших правофланговых защитников мира теперь будет играть на Родине. «Марсель» обязуется не только выкупить контракт Павара у «Интера» по прошествии года, но и вместо миланцев будет выплачивать оборонцу зарплату.

Йоан Висса

Куда: «Ньюкасл»

Откуда: «Брентфорд»

Трансферная стоимость: 64 млн евро

ФК Ньюкасл

Бунтующий форвард «Брентфорда» таки оказался в «Ньюкасле». Висса стал частью самой резонансной трансферной саги нынешнего трансферного окна. 28-летний нападающий отказался играть за «Брентфорд» ради перехода в «Ньюкасл». Скорее всего, Висса так бы и остался в команде нашего Егора Ярмолюка, если бы «сороки» не отпустили в «Ливерпуль» Исака. Но скандальный швед таки ушел на «Энфилд», поэтому путь Виссе в «Ньюкасл» был прочищен. Висса и «Ньюкасл» подписали долгосрочное соглашение.

Николас Джексон

Куда: «Бавария»

Откуда: «Челси»

Трансферная стоимость: аренда за 16,5 млн евро с опцией выкупа за 65 млн евро

Один из немногих примеров, когда «Челси» может выгодно перепродать своего игрока. Летом 2023 года «аристократы» выкупили контракт Джексона у «Вильярреала» за 37 миллионов евро. Теперь вот есть возможность неплохо заработать на переходе сенегальца в «Баварию». Мюнхенский гранд имеет опцию выкупа контракта Николаса, но все будет зависеть от количества матчей, которые форвард проведет на новом месте. В минувшем сезоне Джексон забил за «синих» 13 мячей.

Кевин

Куда: «Фулхэм»

Откуда: «Шахтер»

Трансферная стоимость: 40+5 млн евро

Еще один показательный пример отличной работы селекционного отдела «Шахтера». Зимой прошлого года «горняки» приобрели Кевина у «Палмейраса» за 12 миллионов евро. Теперь вот продали почти в четыре раза дороже. Уже бывший левый вингер дончан подписал контракт с «Фулхэмом» до 2030 года. С возможностью продления соглашения еще на один год. В текущем сезоне в активе Кевина пять мячей и две результативные передачи.

Александр Зинченко

Куда: «Ноттингем Форест»

Откуда: «Арсенал»

Трансферная стоимость: аренда

ФК Ноттингем Форест

Очень неожиданная сделка. То, что украинский универсал не получит в нынешнем сезоне достаточно игрового времени в «Арсенале», было ясно, как Божий день. Александр был запасным и в минувшем чемпионате, а с учетом новых кадровых «инъекций» лондонского клуба будущее Зинченко выглядело очень туманно. Интерес к «Зине» якобы проявляли «Атлетико», «Милан», «Фенербахче» и некоторые другие клубы, но по тем или иным причинам трансфер не состоялся. И когда уже казалось, что Зинченко останется в Лондоне, перед самым закрытием трансферного окна сделка с его участием таки состоялась. Нынешний сезон Александр проведет в Ноттингеме. В аренде. А следующим летом может на правах свободного агента искать новый клуб и ждать хорошего контракта. Осталось только проявить себя в составе «лесников».

Александер Исак

Куда: «Ливерпуль»

Откуда: «Ньюкасл»

Трансферная стоимость: 145 млн евро

Не мытьем, так катаньем, однако скандальный форвард «Ньюкасла» Исак таки добился своего. Швед подписал личное соглашение с действующими чемпионами Англии еще в начале лета, но клубы сумели договориться лишь в последний момент перед закрытием трансферного периода. Эта сделка – самая дорогая «на вход» и в истории «Ливерпуля», и в истории АПЛ. Стороны подписали долгосрочное соглашение. До перехода на «Энфилд» Исак имел статус самого дорогого игрока «Ньюкасла». За его трансфер в 2022 году «сороки» заплатили «Сосьедаду» 70 млн евро.

Пьеро Инкапье

Куда: «Арсенал»

Откуда: «Байер»

Трансферная стоимость: аренда с правом выкупа за 52 млн евро

ФК Арсенал

Один из последних «элементов» чемпионского «Байера» покинул Леверкузен. Инкапье провел свыше ста поединков за «фармацевтов» с момента перехода в немецкий клуб в 2021 году. Эквадорский защитник сыграл весомую роль в победе «Байера» в чемпионате Германии в 2024 году. Теперь 23-летний игрок сборной Эквадора будет бороться за чемпионство в АПЛ. Спортдир «канониров» Берта по поводу этого перехода заявил, что Инкапье непременно станет очень важной фигурой в защите «Арсенала».

Антони

Куда: «Бетис»

Откуда: «Манчестер Юнайтед»

Трансферная стоимость: 25 млн евро

На Антони на «Олд Трафорд» не рассчитывают. Совсем. Несмотря на то, что бразилец провел неплохой отрезок минувшего сезона, выступая за «Бетис» на правах аренды, наставник «красных дьяволов» Аморим наотрез отказался от перспективы дать Антони второй шанс. В итоге бразильский форвард останется в «Бетисе». Стороны подписали соглашение до 2030 года. В случае дальнейшей перепродажи бразильца, «МЮ» получит половину от уплаченной суммы.

Расмус Хойлунд

Куда: «Наполи»

Откуда: «Манчестер Юнайтед»

Трансферная стоимость: аренда за 6 млн евро с обязательством выкупа за 44 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один нападающий, на которого не рассчитывал наставник «МЮ» Рубен Аморим. Хотя в данном случае португальского тренера понять несложно. На счету датчанина – всего четыре гола в минувшем сезоне. К тому же, на «Олд Трафорд» пришли Шешко, Кунья и Мбемо, так что Хойлунд оказался четвертым лишним. А вот в «Наполи» на него рассчитывают. Тем более, что Ромелу Лукаку травмировался и не поможет чемпиону Италии в ближайших матчах.

Владислав Ванат

Куда: «Жирона»

Откуда: «Динамо»

Трансферная стоимость: 17 млн евро

«Динамо» не удержало своего лучшего форварда последних сезонов. Поговаривают, что Ванат неоднократно «митинговал», требуя у руководства киевского клуба отпустить его. У Влада были и другие варианты продолжения карьеры, но назвать их серьезными вряд ли можно. Переход Ваната – второй по дороговизне трансфер «Жироны». По словам нападающего, Ла Лига – для него самый лучший вариант. А окончательно перейти в каталонский клуб Ваната убедил бывший одноклубник – Виктор Цыганков, выступающий за «Жирону» уже третий сезон.