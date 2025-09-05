Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На болотах сгорели после поступка ПСЖ в отношении Сафонова и Забарного
Франция
05 сентября 2025, 02:53 |
191
0

Оба отправились в свои сборные, но вспомнили только Илью

УАФ. Илья Забарный

Национальная сборная Украины по футболу готовится к матчам отбора чемпионата мира-2026 против Франции и Азербайджана.

Накануне матчей отбора пресс-служба французского «ПСЖ» выложила пост, в котором клуб пожелал удачи всем своим игрокам в матчах их сборных во время международной паузы, включая Илью Забарного.

Единственным, кому не уделила внимания пресс-служба «ПСЖ», стал россиянин Матвей Сафонов, что вызвало гнев и возмущение на болотах и в комментариях под этим постом.

В то время, пока европейские страны готовятся к матчам квалификации ЧМ-2026, сборная страны-террориста будет играть против Иордании и Катара.

Ранее игрок «ПСЖ» Илья Забарный рассказал о своем пребывании в клубе с Матвеем Сафоновым.

По теме:
Экс-вратарь сборной Украины: «Сборной Франции украинцы не проиграют»
Франция – сборная, с которой Украина встречалась чаще всего в истории
Украина – Франция. Текстовая трансляция матча
Илья Забарный Матвей Сафонов сборная Украины по футболу ПСЖ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
