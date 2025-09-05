На болотах сгорели после поступка ПСЖ в отношении Сафонова и Забарного
Оба отправились в свои сборные, но вспомнили только Илью
Национальная сборная Украины по футболу готовится к матчам отбора чемпионата мира-2026 против Франции и Азербайджана.
Накануне матчей отбора пресс-служба французского «ПСЖ» выложила пост, в котором клуб пожелал удачи всем своим игрокам в матчах их сборных во время международной паузы, включая Илью Забарного.
Единственным, кому не уделила внимания пресс-служба «ПСЖ», стал россиянин Матвей Сафонов, что вызвало гнев и возмущение на болотах и в комментариях под этим постом.
В то время, пока европейские страны готовятся к матчам квалификации ЧМ-2026, сборная страны-террориста будет играть против Иордании и Катара.
Ранее игрок «ПСЖ» Илья Забарный рассказал о своем пребывании в клубе с Матвеем Сафоновым.
