Капитан Доминиканы: «Матч с Украиной? Это будут выходные хорошего тенниса»

Капитан мужской сборной Доминиканской Республики по теннису Хуан Берридо-Фернандес высказался о предстоящем матчевом противостоянии Кубка Дэвиса проти команды Украины:

«Мы очень довольны выбором места проведения матча, поскольку погода будет теплой, с грунтовым кортом, к которому мои игроки привыкли. Мы положительно относимся к этому выбору.

Это будут выходные хорошего тенниса, очень важные для нас, потому что если мы победим, мы выйдем в Первую мировую группу.

Я уважаю украинскую команду. У них хорошая команда, как у нас. Я разговаривал со своими игроками – они готовы соперничать в полную силу в эти выходные. Мы ожидаем поддержки от вас – тех, кто там живет и тех, кто может путешествовать и быть с нами».

Матчи между Доминиканой и Украиной пройдут 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

За доминиканцев выступят Роберто Сид Суберви, Петер Бертран, Эммануель Муньйос и Алехандро Хосе Гандини. У сине-желтых в заявке Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Владислав Орлов.