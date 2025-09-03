Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Капитан Доминиканы: «Матч с Украиной? Это будут выходные хорошего тенниса»
Кубок Дэвиса
03 сентября 2025, 19:53 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:23
218
0

Капитан Доминиканы: «Матч с Украиной? Это будут выходные хорошего тенниса»

Хуан Берридо-Фернандес высказался о предстоящей встрече с сине-желтыми в Кубке Дэвиса

03 сентября 2025, 19:53 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:23
218
0
Капитан Доминиканы: «Матч с Украиной? Это будут выходные хорошего тенниса»
El Nuevo Diario. Хуан Берридо-Фернандес

Капитан мужской сборной Доминиканской Республики по теннису Хуан Берридо-Фернандес высказался о предстоящем матчевом противостоянии Кубка Дэвиса проти команды Украины:

«Мы очень довольны выбором места проведения матча, поскольку погода будет теплой, с грунтовым кортом, к которому мои игроки привыкли. Мы положительно относимся к этому выбору.

Это будут выходные хорошего тенниса, очень важные для нас, потому что если мы победим, мы выйдем в Первую мировую группу.

Я уважаю украинскую команду. У них хорошая команда, как у нас. Я разговаривал со своими игроками – они готовы соперничать в полную силу в эти выходные. Мы ожидаем поддержки от вас – тех, кто там живет и тех, кто может путешествовать и быть с нами».

Матчи между Доминиканой и Украиной пройдут 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

За доминиканцев выступят Роберто Сид Суберви, Петер Бертран, Эммануель Муньйос и Алехандро Хосе Гандини. У сине-желтых в заявке Александр Овчаренко, Вячеслав Белинский, Алексей Крутых и Владислав Орлов.

По теме:
Обнародован состав Доминиканской Республики на матч Кубка Дэвиса с Украиной
Назван состав Украины на матч Кубка Дэвиса с Доминиканской Республикой
Известно, где сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Доминиканы
сборная Украины по теннису Кубок Дэвиса
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 91
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03 сентября 2025, 00:59 6
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника

Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли

Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 02.09.2025, 19:48
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Нужен реванш. Стала известна первая пара 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 03.09.2025, 09:35
Нужен реванш. Стала известна первая пара 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Нужен реванш. Стала известна первая пара 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03.09.2025, 18:11
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
02.09.2025, 15:16 114
Футбол
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы вырвали последнюю путевку в 1/4 финала ЧМ по волейболу
01.09.2025, 19:23
Волейбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 24
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем