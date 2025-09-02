Обнародован состав Доминиканской Республики на матч Кубка Дэвиса с Украиной

Мужская сборная Доминиканской Республики по теннису назвала состав на матч Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Украины.

За доминиканцев выступят Роберто Сид Суберви, Петер Бертран, Эммануель Муньйос и Алехандро Хосе Гандини.

Матчевое противостояние Доминиканы и Украины пройдет 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

Состав Доминиканы на матч КД против Украины:

Роберто Сид Суберви (АТР 329 – одиночный разряд / АТР 2221 – парный)

Петер Бертран (АТР 601 / ATP 650)

Эммануель Муньйос (ATP 2167 / ATP 1973)

Алехандро Хосе Гандини (– / ATP 2190)