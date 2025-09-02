Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
Обнародован состав Доминиканской Республики на матч Кубка Дэвиса с Украиной

Против сине-желтых сыграют Сид Суберви, Бертран, Муньйос и Гандини

Instagram. Роберто Сид Суберви

Мужская сборная Доминиканской Республики по теннису назвала состав на матч Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Украины.

За доминиканцев выступят Роберто Сид Суберви, Петер Бертран, Эммануель Муньйос и Алехандро Хосе Гандини.

Матчевое противостояние Доминиканы и Украины пройдет 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

Состав Доминиканы на матч КД против Украины:

  • Роберто Сид Суберви (АТР 329 – одиночный разряд / АТР 2221 – парный)
  • Петер Бертран (АТР 601 / ATP 650)
  • Эммануель Муньйос (ATP 2167 / ATP 1973)
  • Алехандро Хосе Гандини (– / ATP 2190)
Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису
