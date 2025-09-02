Кубок Дэвиса02 сентября 2025, 20:44 |
Обнародован состав Доминиканской Республики на матч Кубка Дэвиса с Украиной
Против сине-желтых сыграют Сид Суберви, Бертран, Муньйос и Гандини
Мужская сборная Доминиканской Республики по теннису назвала состав на матч Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Украины.
За доминиканцев выступят Роберто Сид Суберви, Петер Бертран, Эммануель Муньйос и Алехандро Хосе Гандини.
Матчевое противостояние Доминиканы и Украины пройдет 12–13 сентября 2025 года на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.
Состав Доминиканы на матч КД против Украины:
- Роберто Сид Суберви (АТР 329 – одиночный разряд / АТР 2221 – парный)
- Петер Бертран (АТР 601 / ATP 650)
- Эммануель Муньйос (ATP 2167 / ATP 1973)
- Алехандро Хосе Гандини (– / ATP 2190)
