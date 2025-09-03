Состав за 800 млн евро. Символическая XI самых дорогих трансферов АПЛ 25/26
Самым дорогим приобретением клубов Премьер-лиги стал Исак
По поводу завершения трансферного окна в топ-5 европейских лигах, известный портал Transfermarkt опубликовал стартовую одиннадцатку игроков, которые на своей позиции стали самыми дорогими приобретениями клубов АПЛ в летнем трансферном окне 2025 года.
Самым дорогим в составе стал шведский форвард «Ливерпуля» Александр Исак, за которого его бывший клуб «Ньюкасл» получил 145 миллионов евро.
Больше всего представителей в символической команде имеет «Ливерпуль» – 5 (Исак, Уго Экитике, Флориан Вирц, Милош Керкез, Джереми Фримпонг).
Общая стоимость состава составила 782,4 миллиона евро.
Самая дорогая стартовая XI новичков АПЛ сезона 2025/26 (по трансферной цене)
- Вратарь: Джеймс Траффорд (Манчестер Сити) – €31,2 млн
- Защитники: Милош Керкез (Ливерпуль) – €46,9 млн, Малик Тшау (Ньюкасл) – €35 млн, Жан-Клер Тодибо (Вест Хэм) – €40 млн, Джереми Фримпонг (Ливерпуль) – €40 млн
- Полузащитники: Мартин Субименди (Арсенал) – €70 млн, Эберичи Эзе (Арсенал) – €69,3 млн, Флориан Вирц (Ливерпуль) – €125 млн
- Нападающие: Уго Экитике (Ливерпуль) – €95 млн, Александр Исак (Ливерпуль) – €145 млн, Ник Вольтемаде (Ньюкасл) – €85 млн
