Состав за 800 млн евро. Символическая XI самых дорогих трансферов АПЛ 25/26

По поводу завершения трансферного окна в топ-5 европейских лигах, известный портал Transfermarkt опубликовал стартовую одиннадцатку игроков, которые на своей позиции стали самыми дорогими приобретениями клубов АПЛ в летнем трансферном окне 2025 года.

Самым дорогим в составе стал шведский форвард «Ливерпуля» Александр Исак, за которого его бывший клуб «Ньюкасл» получил 145 миллионов евро.

Больше всего представителей в символической команде имеет «Ливерпуль» – 5 (Исак, Уго Экитике, Флориан Вирц, Милош Керкез, Джереми Фримпонг).

Общая стоимость состава составила 782,4 миллиона евро.

Самая дорогая стартовая XI новичков АПЛ сезона 2025/26 (по трансферной цене)