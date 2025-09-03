ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Манчестер сити продолжит карьеру в Селтике

Нигерийский нападающий Келечи Ихеаначо стал игроком «Селтика». Об этом сообщает пресс-служба шотландского клуба.

28-летний футболист, расторгнувший контракт с «Севильей», подписал контракт с «Селтиком», который рассчитан на 1 год с опцией продления на еще 1 сезон.

В начале своей карьеры Ихеаначо выступал за «Манчестер Сити». Первую половину прошедшего сезоне нигериец провел в «Севилье» (11 матчей, 3 гола), а вторую на правах аренды в составе «Мидлсбро» (15 матчей, 1 гол, голевые передачи)

