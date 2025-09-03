Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Роналду или Ванат? Ванат выбрал лучшего форварда Ла Лиге
Испания
03 сентября 2025, 19:28 | Обновлено 03 сентября 2025, 19:29
Владислав считает португальца лучшим нападающим

ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат выбрал лучшего форварда Ла Лиги.

– Фернандо Торрес или Давид Вилья?

– Давид Вилья.

– Луис Суарес или Давид Вилья?

– Луис Суарес.

– Луис Суарес или Карим Бензема?

– Луис Суарес.

– Луис Суарес или Артем Довбик?

– Луис Суарес.

– Луис Суарес или Роберт Левандовский?

– Роберт Левандовский.

– Тьерри Анри или Роберт Левандовский?

– Роберт Левандовский.

– Лионель Месси или Роберт Левандовский?

– Роберт Левандовский.

– Криштиану Роналду или Роберт Левандовский?

– Криштиану Роналду.

– Криштиану Роналду или Владислав Ванат?

– Криштиану Роналду.

Владислав Ванат Криштиану Роналду Давид Вилья Фернандо Торрес Луис Суарес Карим Бензема Роберт Левандовски Тьерри Анри Лионель Месси Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Ванат зовсім єбанат чи його мʼячем контузило ???😫
Ответить
0
Александр Бондарь
Левандовский круче Месси?Его контузило в Киеве?
Ответить
0
