Владислав ВАНАТ: «Цыганков сказал, что меня очень ждут в Жироне»

Новичок Жироны Владислав Ванат рассказал о том, что общался с Виктором Цыганковым перед тем, как оформить трансфер из Динамо в испанскую команду.

«Общался с Витей Цыганковым. Он сказал, что все в Жироне уже очень ждут моего приезда. И если нужна помощь, то он готов помочь. Мне кажется, что я летом перешел – это хороший вариант, весь чемпионат впереди».

«Передачи от Цыганкова? Не фантазировал об этом – работать нужно и все будет. Не загадываю, каким будет мой первый сезон в Жироне. Ла Лига – шаг вперед для меня», – сказал Ванат.

В Жироне теперь будет три представителя Украины – Ванат, Цыганков и Владислав Крапивцов.