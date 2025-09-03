Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав ВАНАТ: «Цыганков сказал, что меня очень ждут в Жироне»
Испания
03 сентября 2025, 19:01 | Обновлено 03 сентября 2025, 19:15
В команде будет три украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Новичок Жироны Владислав Ванат рассказал о том, что общался с Виктором Цыганковым перед тем, как оформить трансфер из Динамо в испанскую команду.

«Общался с Витей Цыганковым. Он сказал, что все в Жироне уже очень ждут моего приезда. И если нужна помощь, то он готов помочь. Мне кажется, что я летом перешел – это хороший вариант, весь чемпионат впереди».

«Передачи от Цыганкова? Не фантазировал об этом – работать нужно и все будет. Не загадываю, каким будет мой первый сезон в Жироне. Ла Лига – шаг вперед для меня», – сказал Ванат.

В Жироне теперь будет три представителя Украины – Ванат, Цыганков и Владислав Крапивцов.

Владислав Ванат Виктор Цыганков Жирона Ла Лига Владислав Крапивцов
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
