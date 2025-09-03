Киевский клуб решил прекратить сотрудничество с 19-летним голкипером
Роман Шерстяных получит статус свободного агента и покинет «Оболонь»
Голкипер киевской «Оболони» Роман Шерстяных покинет клуб Премьер-лиги и получит статус свободного агента. Об этом сообщает SportArena.
Тренерский штаб «пивоваров» на заинтересован в услугах 19-летнего футболиста, поэтому принял решение прекратить сотрудничество с игроком.
Шерстяных начинал свою карьеру в МДЮСШ «Днепр», в июле 2023 года подписал контракт с ФК ЮКСА, где провел полтора сезона. В январе нынешнего года успешно прошел медосмотр в составе «Оболони».
Сыграл четыре поединка в чемпионате Украины U-19, в которых пропустил восемь голов. В одном матче Роман сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Подопечные Александра Антоненко провели четыре игры в Премьер-лиге, одержали две победы, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. «Оболонь» набрала семь баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.
