Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевский клуб решил прекратить сотрудничество с 19-летним голкипером
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 14:31 |
958
0

Киевский клуб решил прекратить сотрудничество с 19-летним голкипером

Роман Шерстяных получит статус свободного агента и покинет «Оболонь»

03 сентября 2025, 14:31 |
958
0
Киевский клуб решил прекратить сотрудничество с 19-летним голкипером
ПФЛ. Роман Шерстяных

Голкипер киевской «Оболони» Роман Шерстяных покинет клуб Премьер-лиги и получит статус свободного агента. Об этом сообщает SportArena.

Тренерский штаб «пивоваров» на заинтересован в услугах 19-летнего футболиста, поэтому принял решение прекратить сотрудничество с игроком.

Шерстяных начинал свою карьеру в МДЮСШ «Днепр», в июле 2023 года подписал контракт с ФК ЮКСА, где провел полтора сезона. В январе нынешнего года успешно прошел медосмотр в составе «Оболони».

Сыграл четыре поединка в чемпионате Украины U-19, в которых пропустил восемь голов. В одном матче Роман сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Подопечные Александра Антоненко провели четыре игры в Премьер-лиге, одержали две победы, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. «Оболонь» набрала семь баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

По теме:
Карпаты определились с планами паузы в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ переманил топ-менеджера донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр завершил сотрудничество с воспитанником Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев расторжение контракта
Николай Титюк Источник: Sportarena
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02 сентября 2025, 15:16 114
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата

Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»

ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины в Польше. Уже скоро – Франция
Футбол | 03 сентября 2025, 14:29 0
ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины в Польше. Уже скоро – Франция
ВИДЕО. Первая тренировка сборной Украины в Польше. Уже скоро – Франция

Команда Сергея Реброва проводит подготовку в польском городе Опаленице

Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Футбол | 02.09.2025, 18:46
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Футбол | 03.09.2025, 07:30
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Будет трансферный рекорд. Динамо готовит покупку легионера, какая сумма?
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Футбол | 03.09.2025, 07:02
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
01.09.2025, 23:41 43
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 7
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 8
Бокс
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем