Киевский клуб решил прекратить сотрудничество с 19-летним голкипером

Голкипер киевской «Оболони» Роман Шерстяных покинет клуб Премьер-лиги и получит статус свободного агента. Об этом сообщает SportArena.

Тренерский штаб «пивоваров» на заинтересован в услугах 19-летнего футболиста, поэтому принял решение прекратить сотрудничество с игроком.

Шерстяных начинал свою карьеру в МДЮСШ «Днепр», в июле 2023 года подписал контракт с ФК ЮКСА, где провел полтора сезона. В январе нынешнего года успешно прошел медосмотр в составе «Оболони».

Сыграл четыре поединка в чемпионате Украины U-19, в которых пропустил восемь голов. В одном матче Роман сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Подопечные Александра Антоненко провели четыре игры в Премьер-лиге, одержали две победы, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. «Оболонь» набрала семь баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.