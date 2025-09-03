В Мадриде сообщили о перспективах Лунина, который получил травму спины

Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за травмы.

В ближайшее время 26-летний футболист вернется в Испанию, где присоединится к партнерам на клубной базе в Вильдебебасе. Во время международной паузы на матчи сборных наставник «сливочных» Хаби Алонсо собрал тех игроков, которые остались в его распоряжении.

По информации испанской прессы, Лунин почувствовал дискомфорт в спине накануне матча чемпионата против «Мальорки», который состоялся 30 августа (2:1). Украинский голкипер планировал сыграть в составе «сине-желтых», однако повреждение не позволило это сделать.

«Реал» оценит состояние вратаря и составит ему план индивидуальных занятий, чтобы футболист восстановился после травмы и вернулся на поле. Ожидается, что Лунин будет доступен после международного перерыва и сможет помочь команде в поединке против «Реал Сосьедад» (13 сентября).

Королевский клуб успешно стартовал в чемпионате Испании и одержал три победы в трех поединках.