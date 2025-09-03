Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 сентября 2025, 09:14
Александер покинул «Ньюкасл» за рекордные 130 миллионов евро

«Лето было трудным». Первые слова Исака после перехода в Ливерпуль
ФК Ливерпуль. Александер Исак

Новоиспеченный нападающий «Ливерпуля» Александр Исак, перешедший в клуб из «Ньюкасла» за рекордные 130 миллионов евро, впервые рассказал о своем трансфере и целях на будущее в составе «мерсисайдцев».

– Алекс, все сделано – ты игрок «Ливерпуля». Можешь описать свои ощущения сейчас?

– Чувствую себя прекрасно. Это был долгий путь, чтобы оказаться здесь. Но я очень рад стать частью этой команды, этого клуба и всего, что он представляет. Для меня это большая гордость, и я с нетерпением жду всего, что впереди.

– Как ощущается, что теперь все завершено, ты – игрок «Ливерпуля», и когда смотришь на Ливерпульскую птицу на своей футболке, что чувствуешь?

– Смешанные эмоции – чувство облегчения, но одновременно гордость и радость. Я просто счастлив, что все сделано и что могу вернуться к работе. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде и фанатами и выхода на поле.

– Почему именно «Ливерпуль»? Почему ты решил присоединиться именно к этому клубу?

– Думаю, это сочетание того, что клуб строит сейчас, и того, что он уже имеет. История клуба. Мне предоставляется шанс быть частью этого, и я хочу творить историю. Я хочу выигрывать трофеи. Это, в конечном счете, моя главная мотивация. Я чувствую, что это идеальное место для моего развития, чтобы поднять свою игру на новый уровень и помогать команде.

– Одним из мотиваторов для тебя было то, что ты сможешь развиваться как игрок, присоединившись к «Ливерпулю»?

– Да, безусловно. Я чувствую, что это следующий шаг в моей карьере. Очень рад, что мне дали этот шанс, и мотивирован использовать его по максимуму.

– Для тебя сейчас это про будущее и возвращение к футболу?

– Да. Лето было долгим, но я смотрю вперед, а не назад. Теперь всё сделано, и я могу заниматься тем, что люблю больше всего. Очень жду этого.

– Ты уже играл на «Энфилде» дважды и забивал там дважды. Каково было играть там в роли соперника?

– Очень сложно. У меня был небольшой успех там, но не как у команды – думаю, мы оба матча проиграли. Это очень трудное место для визита и победы. Атмосфера там просто невероятная. Я рад, что теперь стану ее частью.

– Ты имел успех против «Ливерпуля» как игрок. Каково было играть против таких футболистов, как Вирджил ван Дейк, Ибрахима Конате и других? Какой это был вызов?

– О, это, конечно, очень сложно. Мы говорим об одних из лучших защитников мира. Это большой вызов. Но лично мне нравятся такие испытания, я люблю противостоять лучшим и проверять себя. Мне всегда нравилось играть против «Ливерпуля», и теперь надеюсь, что будет еще интереснее играть за «Ливерпуль».

– Играть на «Энфилде» в красной футболке «Ливерпуля» – насколько это захватывающе?

– Очень захватывающе. Сложно передать словами, это нужно прочувствовать самому. Мы все знаем, что такое «Ливерпуль», и что представляют фанаты. Поэтому с нетерпением жду этого опыта.

– Ты говорил ранее, что хочешь развиваться как игрок. Какие качества хочешь добавить этой команде?

– Все. Думаю, у меня много чего есть дать команде и ещё многое улучшить. Я нападающий, но всегда хочу максимально помогать команде – не только голами, но и другими действиями. Поэтому – все.

– Насколько ждешь присоединения к атаке, в которой играют такие футболисты, как Мохамед Салах, Коди Гакпо, Уго Экитике и Флориан Вирц? В этой команде будет много возможностей…

– Да, очень жду этого. Ты упомянул игроков мирового уровня – они отлично проявили себя, когда я играл против них, и теперь будет приятно быть в одной команде. Надеюсь, смогу добавить свои качества и помочь команде. Просто хочу провести отличный сезон.

– Во время международной паузы ты поедешь со Швецией, что может дать шанс получить игровые минуты. Надеешься быть готовым к первому матчу «Ливерпуля» против «Бернли»?

– Да, конечно, это моя цель. Но лето было сложным – я не играл и тренировался ограниченно, поэтому нужно оценить, на каком я уровне и сколько могу дать. Но я точно хочу играть как можно скорее.

– Контракт подписан, и ты теперь игрок «Ливерпуля». Чего хочешь достичь за этот период?

– Хочу выиграть все.

– Так просто? Это твоя амбиция?

– Да.

– Ты также получил футболку с номером 9 в «Ливерпуле» – что это для тебя значит?

– Это много значит, это культовый номер. Конечно, он накладывает определенную ответственность, но я рад получить этот шанс и номер и мотивирован начать работать и отдавать команде максимум.

– Каково было увидеть свое имя и номер на спине футболки впервые?

– Это было прекрасно, невероятно. Вся моя семья тоже говорит, что это было здорово, так что мы счастливы.

– И наконец, фанаты ждали этого момента. Что бы ты сказал болельщикам «Ливерпуля», которые читают или смотрят это интервью?

– Просто хочу сказать, что я очень рад, что наконец здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле, и надеюсь, что мы вместе переживем невероятные моменты.

