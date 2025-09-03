Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
03 сентября 2025, 08:56
ОФИЦИАЛЬНО. Рома избавилась от футболиста, который оказался ненужным

Римский клуб отпустил Эбриму Дарбо в Серию В

ОФИЦИАЛЬНО. Рома избавилась от футболиста, который оказался ненужным
Getty Images/Global Images Ukraine. Эбрима Дарбо

Римская «Рома» официально попрощалась с 24-летним опорным полузащитником Эбримой Дарбо, который стал полноценным игроком клуба «Бари» из Серии B.

Гамбийский футболист не входил в планы тренера Джан Пьеро Гасперини, поэтому клуб пытался продать его в последние часы трансферного окна.

С новым клубом Дарбо подписал контракт на три сезона – до лета 2028 года. Опорник будет выступать под 5-м номером.

Прошлый сезон Эбрима провёл в «Фрозиноне» на правах аренды. За год игрок провёл 26 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Дарбо является воспитанником римского клуба, выступавшим за молодежную команду «волков». Дебютировал за основу Эбрима в сезоне 2020/21, с тех пор опорник сыграл за «Рому» 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

Рома Рим Бари трансферы трансферы Серии A Серия B
Андрей Витренко
