ОФИЦИАЛЬНО. Рома избавилась от футболиста, который оказался ненужным
Римский клуб отпустил Эбриму Дарбо в Серию В
Римская «Рома» официально попрощалась с 24-летним опорным полузащитником Эбримой Дарбо, который стал полноценным игроком клуба «Бари» из Серии B.
Гамбийский футболист не входил в планы тренера Джан Пьеро Гасперини, поэтому клуб пытался продать его в последние часы трансферного окна.
С новым клубом Дарбо подписал контракт на три сезона – до лета 2028 года. Опорник будет выступать под 5-м номером.
Прошлый сезон Эбрима провёл в «Фрозиноне» на правах аренды. За год игрок провёл 26 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
Дарбо является воспитанником римского клуба, выступавшим за молодежную команду «волков». Дебютировал за основу Эбрима в сезоне 2020/21, с тех пор опорник сыграл за «Рому» 11 матчей и отдал одну результативную передачу.
⚪️🔴 Benvenuto Ebrima Darboe !— SSC Bari (@sscalciobari) September 1, 2025
Il centrocampista gambiano ha firmato fino al ‘28 e vestirà la 5️⃣
⤵️https://t.co/PQYWvah6yM
