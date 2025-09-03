Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Эмоции, драйв на поле и за пределами. Шахтер попрощался с Кевином
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 05:23 | Обновлено 03 сентября 2025, 06:02
593
0

Бразильский легионер перешел в английский клуб Фулхэм

ФК Шахтер. Кевин

22-летний полузащитник Кевин перешел из «Шахтера» в лондонский «Фулхэм». Трансфер согласован двумя клубами, игрок подписал личный контракт.

Бразильский хавбек Кевин выступал за «Шахтер» с января 2024 года. За полтора сезона он провел в составе «оранжево-черных» 57 матчей, забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.

Вместе с «горняками» бразилец стал чемпионом Украины (2023/24) и дважды выигрывал Кубок Украины (2023/24, 2024/25). Болельщики признали вингера лучшим игроком «Шахтера» по итогам сезона 2024/25.

Фулхэм трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ Кевин (Шахтер) фото видео
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии
