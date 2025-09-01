Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Шахтер поблагодарил Кевина, который перешел в английский Фулхэм
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 23:59
22-летний бразильский вингер продолжит карьеру в АПЛ

ФК Шахтер. Кевин

22-летний полузащитник Кевин переходит из «Шахтера» в лондонский «Фулхэм». Трансфер согласован двумя клубами, игрок подписал личный контракт.

Бразильский хавбек Кевин выступал за «Шахтер» с января 2024 года. За полтора сезона он провел в составе «оранжево-черных» 57 матчей, забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.

Вместе с «горняками» бразилец стал чемпионом Украины (2023/24) и дважды выигрывал Кубок Украины (2023/24, 2024/25). Болельщики признали вингера лучшим игроком «Шахтера» по итогам сезона 2024/25.

Пресс-служба «Шахтера» написала в социальных сетях: «Благодарим Кевина за профессионализм и самоотдачу на футбольном поле, за яркую игру и все счастливые моменты, красивые и важные голы, за победы и трофеи, завоеванные вместе с командой. Желаем успешной дальнейшей карьеры и новых больших достижений».

Фулхэм трансферы Шахтер Донецк трансферы АПЛ трансферы УПЛ Кевин (Шахтер)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
