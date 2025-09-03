Николай МИХАЙЛЕНКО: «На поле мне нужно больше спортивной наглости»

Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко ответил на интересные вопросы.

– Как ты понял, что футбол – это твое и надолго?

– Я с самого детства. Старший брат всегда меня везде с собой брал, поэтому даже не было других вариантов. Каждый день рождения – форма, мяч, и мне больше ничего не надо было.

– От кого ты фанател в детстве?

– Месси и Иньеста больше всего. А из украинских – Ярмоленко, Коноплянка.

– Каким был твой первый профессиональный матч?

– В УПЛ дебютировал за «Черноморец» в Чернигове, против «Десны». Очень памятный матч, хотя завершился не так, как хотелось бы. Но хороший опыт.

– Почему тебя назвали Николаем?

– Я родился 22 мая, в день весеннего Николая Чудотворца. Батюшка сказал, чтобы назвали Николаем, потому что у меня уже есть ангел-хранитель.

– Какая твоя самая сильная футбольная черта?

– Трудно сказать. Люблю, когда другие говорят. Сам про себя не люблю.

– Что хотел бы изменить в себе как футболист?

– Больше спортивной наглости в хорошем смысле.

– Как ты борешься с выгоранием?

– Стараюсь не доводить до этого. У всех бывает опыт, когда случается выгорание. Потом учишься до этого не доводить.

– Самый неприятный соперник?

– Самый сильный – сборная Марокко на Олимпиаде.

– Отношение к критике?

– Фильтрую. В соцсетях полностью не избежишь, но что-то воспринимаю, что-то – игнорирую.

– Как тебя изменил футбол?

– Очень повлиял как на личность. Общение с большим количеством людей, постоянная конкуренция. Думаю, изменил позитивно.

– Как проводишь свободное время?

– Теперь у меня ребенок, поэтому выходные другие. Просыпаемся, дела с ребенком, прогулка, время с семьей. Это ценю больше всего.

– Какие у тебя ритуалы в день матча?

– Всегда молитвы. Ну и обычные вещи – телефон, наушники.

– Михайленко дома и на поле – в чем разница?

– В жизни я спокойный, неконфликтный. А на поле нужно больше спортивной наглости.

– Любимый момент в «Динамо»?

– Первые матчи в футболке «Динамо». Я мечтал об этом, когда был в арендах. Очень памятно.

– Самый эмоциональный момент прошлого сезона?

– Второй матч с «Шахтером», когда мы на последних минутах сравняли – 2:2. Очень много эмоций.

– Кто больше всего мотивирует в «Динамо»?

– Андрей Ярмоленко.

– Какая у тебя самая большая поддержка в жизни?

– Жена. Всегда со мной. Потом – родители и старший брат.

– Любимый стадион?

– Стадион «Динамо» имени Лобановского. Нравится атмосфера.

– Хотел бы, чтобы тебя называли «Николаевичем» на поле?

– Нет, не мечтаю. Если так будет – хорошо, если нет – ничего страшного.

– Каким хочешь войти в историю «Динамо»?

– Чтобы вспоминали как хорошего человека, профессионала, футболиста, которого уважали. Это для меня было бы счастьем.