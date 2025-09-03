Николай МИХАЙЛЕНКО: «На поле мне нужно больше спортивной наглости»
Хавбек Динамо ответил на интересные вопросы
Полузащитник «Динамо» Николай Михайленко ответил на интересные вопросы.
– Как ты понял, что футбол – это твое и надолго?
– Я с самого детства. Старший брат всегда меня везде с собой брал, поэтому даже не было других вариантов. Каждый день рождения – форма, мяч, и мне больше ничего не надо было.
– От кого ты фанател в детстве?
– Месси и Иньеста больше всего. А из украинских – Ярмоленко, Коноплянка.
– Каким был твой первый профессиональный матч?
– В УПЛ дебютировал за «Черноморец» в Чернигове, против «Десны». Очень памятный матч, хотя завершился не так, как хотелось бы. Но хороший опыт.
– Почему тебя назвали Николаем?
– Я родился 22 мая, в день весеннего Николая Чудотворца. Батюшка сказал, чтобы назвали Николаем, потому что у меня уже есть ангел-хранитель.
– Какая твоя самая сильная футбольная черта?
– Трудно сказать. Люблю, когда другие говорят. Сам про себя не люблю.
– Что хотел бы изменить в себе как футболист?
– Больше спортивной наглости в хорошем смысле.
– Как ты борешься с выгоранием?
– Стараюсь не доводить до этого. У всех бывает опыт, когда случается выгорание. Потом учишься до этого не доводить.
– Самый неприятный соперник?
– Самый сильный – сборная Марокко на Олимпиаде.
– Отношение к критике?
– Фильтрую. В соцсетях полностью не избежишь, но что-то воспринимаю, что-то – игнорирую.
– Как тебя изменил футбол?
– Очень повлиял как на личность. Общение с большим количеством людей, постоянная конкуренция. Думаю, изменил позитивно.
– Как проводишь свободное время?
– Теперь у меня ребенок, поэтому выходные другие. Просыпаемся, дела с ребенком, прогулка, время с семьей. Это ценю больше всего.
– Какие у тебя ритуалы в день матча?
– Всегда молитвы. Ну и обычные вещи – телефон, наушники.
– Михайленко дома и на поле – в чем разница?
– В жизни я спокойный, неконфликтный. А на поле нужно больше спортивной наглости.
– Любимый момент в «Динамо»?
– Первые матчи в футболке «Динамо». Я мечтал об этом, когда был в арендах. Очень памятно.
– Самый эмоциональный момент прошлого сезона?
– Второй матч с «Шахтером», когда мы на последних минутах сравняли – 2:2. Очень много эмоций.
– Кто больше всего мотивирует в «Динамо»?
– Андрей Ярмоленко.
– Какая у тебя самая большая поддержка в жизни?
– Жена. Всегда со мной. Потом – родители и старший брат.
– Любимый стадион?
– Стадион «Динамо» имени Лобановского. Нравится атмосфера.
– Хотел бы, чтобы тебя называли «Николаевичем» на поле?
– Нет, не мечтаю. Если так будет – хорошо, если нет – ничего страшного.
– Каким хочешь войти в историю «Динамо»?
– Чтобы вспоминали как хорошего человека, профессионала, футболиста, которого уважали. Это для меня было бы счастьем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба
Артем не перейдет в «Милан» и останется в «Роме»