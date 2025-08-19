МИХАЙЛЕНКО: «Забили 4 мяча. А в ЛЧ результат и игра Динамо были плохими»

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко прокомментировал победу над «Эпицентром» (4:1) в матче 3-го тура УПЛ:

– Удалось победить, добыть три очка. Это главное. Ну, хорошо, что удалось забить четыре гола, что удалось победить и что были результативные действия. Для меня это также очень важно, добавляет уверенности.

– Вы хорошо провели поединок: и отличились, и активны были с партнерами. Как прокомментируете свой забитый мяч? Проанализируйте, как это было.

– Хорошая подача от Саши Пихальонка, и там никто до мяча так и не добрался. Мне оставалось закрыть дальнюю свою точку, поэтому я это и сделал. А голевая передача – там просто хорошая зона была, и Саша Караваев отдал хорошую передачу. И я очень счастлив, что Эдуардо наконец удалось забить. Это для него очень важно, он этого очень хотел.

– Эдуардо Геррера не забивал год. В последний раз – еще в «Ворскле» в кубке с пенальти. Он наконец прервал эту серию. Как это все произошло?

– Да, я же говорю, для него это очень важно, как для каждого нападающего, потому что голы – это их хлеб. И он этого очень хотел в последних матчах. Я думаю, что каждый видит, что он очень сильно старался. И действительно, он сейчас очень сильно работает на команду. Я счастлив, что ему это удалось. Мы его поздравили, мы очень за него рады всей командой.

– Понимаю, что позади уже поединок с «Пафосом», но тем не менее хочется услышать какой-то анализ. Почему так получилось, почему «Динамо» не сумело навязать борьбу киприотам?

– Я думаю, что такие вопросы лучше задавать тренерскому штабу, они вам лучше скажут. Потому что я со своей стороны не могу объективно комментировать. Мне это кажется так, но я не тренер, я не знаю, как правильно. Как вы видели, нам не удалось сделать то, о чем мы договаривались. И результат, и наша игра, будем смотреть объективно, были очень плохие. Но такие дни бывают, и в жизни так бывает, что какие-то неудачи. Главное после этого не опускать голову, потому что действительно много критики, бывает тяжело, но это не должно на нас влиять. Мы должны двигаться от матча к матчу.

– Про «Маккаби» уже думали или еще рано?

– Нет, еще не смотрели. Будем анализировать, будем изучать их.