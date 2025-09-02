ФОТО. Ванат обратился к фанатам Динамо после трансфера в Жирону

Украинский форвард Владислав Ванат, сменивший клубную прописку, перебравшись из расположения «Жироны» в «Динамо. Футболист обратился к фанатам «бело-синих».

«Спасибо, «Динамо»! Хочу поблагодарить всех тех, кто был эти годы со мной.

В 9-летнем возрасте я переехал в город, который стал мне родным, и в котором рос как человек. Хочу поблагодарить всех людей, с которыми я провел большую часть своей жизни, начиная с жизни на базе и до сегодняшнего дня.

Но пришло время, чтобы двигаться дальше. Спасибо Мистеру Луческу за то, что дал шанс дебютировать в киевском «Динамо» и возможность прогрессировать под его руководством. Спасибо Александру Владимировичу Шовковскому и его тренерскому штабу за следующие годы и, как следствие, 30-е чемпионство команды.

Спасибо партнерам за все хорошие моменты и спасибо за моменты наших эмоциональных разговоров. Потому что это жизнь. Потому что никому не все равно. Благодарю настоящих болельщиков киевского «Динамо», поддерживавших как в моменты радости, так и в моменты неудач. Сегодня я иду с гордо поднятой головой. Спасибо, «Динамо»! Спасибо, Киев!» – написал Владислав.