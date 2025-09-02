Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
Италия
02 сентября 2025, 20:49
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей

Кто занимает первое место в рейтинге?

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком «Манчестер Сити». Сумма трансфера футболиста составила 35 млн евро вместе с бонусами.

Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей в истории.

Рекордсменом продолжает оставаться легендарный Джанлуиджи Буффон, которого «Ювентус» приобрел у «Пармы» за 52,9 млн евро.

Самые дорогие трансферы итальянских голкиперов в истории

  1. 52,9 млн евро – Джанлуиджи Буффон (из Пармы в Ювентус)
  2. 35,0 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (из ПСЖ в Манчестер Сити)
  3. 26,5 млн евро – Франческо Тольдо (из Фиорентины в Интер)
  4. 26,0 млн евро – Алекс Мерет (из Удинезе в Наполи)
  5. 18,8 млн евро – Микеле Ди Грегорио (из Монцы в Ювентус)
  6. 18,5 млн евро – Гульельмо Викарио (из Эмполи в Тоттенхэм)
  7. 17,9 млн евро – Анджело Перуцци (из Интера в Лацио)
  8. 16,3 млн евро – Маттиа Перин (из Дженоа в Ювентус)
  9. 14,0 млн евро – Анджело Перуцци (из Ювентуса в Интер)
  10. 14,0 млн евро – Иван Пеличчоли (из Аталанты в Рому)
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
