Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
Кто занимает первое место в рейтинге?
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма официально стал игроком «Манчестер Сити». Сумма трансфера футболиста составила 35 млн евро вместе с бонусами.
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей в истории.
Рекордсменом продолжает оставаться легендарный Джанлуиджи Буффон, которого «Ювентус» приобрел у «Пармы» за 52,9 млн евро.
Самые дорогие трансферы итальянских голкиперов в истории
- 52,9 млн евро – Джанлуиджи Буффон (из Пармы в Ювентус)
- 35,0 млн евро – Джанлуиджи Доннарумма (из ПСЖ в Манчестер Сити)
- 26,5 млн евро – Франческо Тольдо (из Фиорентины в Интер)
- 26,0 млн евро – Алекс Мерет (из Удинезе в Наполи)
- 18,8 млн евро – Микеле Ди Грегорио (из Монцы в Ювентус)
- 18,5 млн евро – Гульельмо Викарио (из Эмполи в Тоттенхэм)
- 17,9 млн евро – Анджело Перуцци (из Интера в Лацио)
- 16,3 млн евро – Маттиа Перин (из Дженоа в Ювентус)
- 14,0 млн евро – Анджело Перуцци (из Ювентуса в Интер)
- 14,0 млн евро – Иван Пеличчоли (из Аталанты в Рому)
