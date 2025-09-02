Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 сентября 2025, 20:19
Экс-игрок сборной Украины: «Он не отвечает мне, я ведь не могу заставить»

Сергей Кандауров оценил перспективы Анатолия Трубина

Экс-игрок сборной Украины: «Он не отвечает мне, я ведь не могу заставить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кандауров, на клубном уровне выступавший за «Бенфику», оценил перспективы Анатолия Трубина. Сергей заявил, что голкипер не хочет выходить с ним на контракт.

– Давайте поговорим еще об одном украинце в Бенфике – Анатолии Трубине. Что о нем говорят португальцы?

– Он действует достаточно уверенно, хотя ошибки случаются. Бывало, его даже тренер защищал перед журналистами. Был момент против Фенербачхче, когда Анатолий ошибся, выпустил мяч из рук в ворота, но повезло – арбитр зафиксировал офсайд. Кредит доверия к Трубину есть однозначно. Бруно Лаже в него верит, а ошибаются все игроки.

В Португалии любят украинцев. Я был первым, кто оставил след и отношение к нам до сих пор очень хорошее.

– Если сравнить Трубина с его предшественником Влаходимосом, то в чью пользу это будет?

– Влаходимос выигрывал с Бенфикой чемпионат, а Трубину пока этого не удалось. Но у Анатолия есть преимущество – он гораздо лучше играет ногами, чем грек. А кто из них лучше, я не могу сказать, их некорректно сравнивать.

– Трубин играет в Бенфике уже два года. Вам удалось с ним познакомиться?

– Я Трубину писал СМС, звонил, но он не берет трубку и не отвечает. Я так понимаю, что не желаю. Машину его часто вижу на парковке у стадиона. Кстати, она у него на харьковских номерах, хотя он не оттуда, а я родом из Харькова. Из-за клуба я не пытался познакомиться с Трубиным. Если бы он хотел, то вышел бы на контакт. Я же не могу его заставить, – сказал Кандауров.

Сергей Кандауров Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
