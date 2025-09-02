Экс-игрок сборной Украины: «Он не отвечает мне, я ведь не могу заставить»
Сергей Кандауров оценил перспективы Анатолия Трубина
Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кандауров, на клубном уровне выступавший за «Бенфику», оценил перспективы Анатолия Трубина. Сергей заявил, что голкипер не хочет выходить с ним на контракт.
– Давайте поговорим еще об одном украинце в Бенфике – Анатолии Трубине. Что о нем говорят португальцы?
– Он действует достаточно уверенно, хотя ошибки случаются. Бывало, его даже тренер защищал перед журналистами. Был момент против Фенербачхче, когда Анатолий ошибся, выпустил мяч из рук в ворота, но повезло – арбитр зафиксировал офсайд. Кредит доверия к Трубину есть однозначно. Бруно Лаже в него верит, а ошибаются все игроки.
В Португалии любят украинцев. Я был первым, кто оставил след и отношение к нам до сих пор очень хорошее.
– Если сравнить Трубина с его предшественником Влаходимосом, то в чью пользу это будет?
– Влаходимос выигрывал с Бенфикой чемпионат, а Трубину пока этого не удалось. Но у Анатолия есть преимущество – он гораздо лучше играет ногами, чем грек. А кто из них лучше, я не могу сказать, их некорректно сравнивать.
– Трубин играет в Бенфике уже два года. Вам удалось с ним познакомиться?
– Я Трубину писал СМС, звонил, но он не берет трубку и не отвечает. Я так понимаю, что не желаю. Машину его часто вижу на парковке у стадиона. Кстати, она у него на харьковских номерах, хотя он не оттуда, а я родом из Харькова. Из-за клуба я не пытался познакомиться с Трубиным. Если бы он хотел, то вышел бы на контакт. Я же не могу его заставить, – сказал Кандауров.
