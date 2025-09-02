Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребус для Реброва. Украинские легионеры без игровой практики: статистика
Чемпионат мира
02 сентября 2025, 17:39 | Обновлено 02 сентября 2025, 18:45
Непростая задача выбора стартового состава для тренера сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины начала подготовку в Польше к двум сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2026 против Франции (5 сентября) и Азербайджана (9 сентября). В состав национальной команды Ребров пригласил 26 футболистов, среди которых 11 – легионеры.

За последнее время произошло одно изменение среди легионеров: голкипер Георгий Бущан заменил Андрея Лунина, который покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Еще два изменения произошли 1 сентября, но они не касаются легионеров: Богдан Михайличенко из «Полесья» заменил защитника киевского «Динамо» Александра Тимчика. Волошина также перевели в основную команду из резервного списка.

Больше всего матчей за клуб в нынешнем сезоне среди легионеров провел защитник американского «Остина» Александр Сваток – 27, ведь розыгрыш MLS начался в конце февраля. В европейских клубах сезона 2025/26 больше всего поединков сыграл вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин – 6. Три легионера вообще не имели игровой практики: Андрей Лунин, Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Статистика легионеров сборной Украины в текущем сезоне на клубном уровне
Игрок Количество матчей Показатели
Анатолий Трубин (Бенфика) 6 0 пропущенных голов, 6 матчей «на ноль»
Георгий Бущан (Аль-Шабаб) 1 4 пропущенных гола, 0 матчей «на ноль»
Андрей Луньин (Реал) 0
Александр Сваток (Остин) 27 результативные действия отсутствуют
Виталий Миколенко (Эвертон) 2 результативные действия отсутствуют
Илья Забарный (ПСЖ) 2 результативные действия отсутствуют
Александр Зинченко (Арсенал, Ноттингем) 0
Егор Ярмолюк (Брентфорд) 4 результативные действия отсутствуют
Виктор Цыганков (Жирона) 2 1 ассист
Александр Зубков (Трабзонспор) 4 1 ассист
Роман Яремчук (Олимпиакос) 0
Артем Довбик (Рома) 2 результативные действия отсутствуют

Квалификационный раунд чемпионата мира 2026 года для сборной Украины начнется матчем против Франции дома, который состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
ВИДЕО. Без игроков сборной Украины. Тренировка Шахтера в Кракове
«Прекрасно понимает». Журналист анонсировал Довбику нелегкие времена
Дмитрий Банар
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Наша збірна в такому стані, що французи можуть забити скільки захочуть - атакувальне тріо з ПСЖ навряд чи обмежиться одним - двома голами. Вся надія на Трубіна.
Ответить
0
xxxxxxxxxxxxххх
Да нет никакого ребуса. Трубин, Миколенко, Забарний, Цыганков будут играть со старта точно. Остальные под вопросом 
Ответить
0
dudigo78
Та яка різниця? Для заруби з айзерами за 3-4 місце і цього достатньо
Ответить
0
antt
А говорили стільки про легіонерів в Європі. Цікаво що змінять в цій статистиці нові футбольні мігранти - Судаков і Ванат. В другому випадку щось та й має бути на мою думку. 
Ответить
0
