Ребус для Реброва. Украинские легионеры без игровой практики: статистика

Сборная Украины начала подготовку в Польше к двум сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2026 против Франции (5 сентября) и Азербайджана (9 сентября). В состав национальной команды Ребров пригласил 26 футболистов, среди которых 11 – легионеры.

За последнее время произошло одно изменение среди легионеров: голкипер Георгий Бущан заменил Андрея Лунина, который покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Еще два изменения произошли 1 сентября, но они не касаются легионеров: Богдан Михайличенко из «Полесья» заменил защитника киевского «Динамо» Александра Тимчика. Волошина также перевели в основную команду из резервного списка.

Больше всего матчей за клуб в нынешнем сезоне среди легионеров провел защитник американского «Остина» Александр Сваток – 27, ведь розыгрыш MLS начался в конце февраля. В европейских клубах сезона 2025/26 больше всего поединков сыграл вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин – 6. Три легионера вообще не имели игровой практики: Андрей Лунин, Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Статистика легионеров сборной Украины в текущем сезоне на клубном уровне Игрок Количество матчей Показатели Анатолий Трубин (Бенфика) 6 0 пропущенных голов, 6 матчей «на ноль» Георгий Бущан (Аль-Шабаб) 1 4 пропущенных гола, 0 матчей «на ноль» Андрей Луньин (Реал) 0 – Александр Сваток (Остин) 27 результативные действия отсутствуют Виталий Миколенко (Эвертон) 2 результативные действия отсутствуют Илья Забарный (ПСЖ) 2 результативные действия отсутствуют Александр Зинченко (Арсенал, Ноттингем) 0 – Егор Ярмолюк (Брентфорд) 4 результативные действия отсутствуют Виктор Цыганков (Жирона) 2 1 ассист Александр Зубков (Трабзонспор) 4 1 ассист Роман Яремчук (Олимпиакос) 0 – Артем Довбик (Рома) 2 результативные действия отсутствуют

Квалификационный раунд чемпионата мира 2026 года для сборной Украины начнется матчем против Франции дома, который состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.