Ребус для Реброва. Украинские легионеры без игровой практики: статистика
Непростая задача выбора стартового состава для тренера сборной
Сборная Украины начала подготовку в Польше к двум сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2026 против Франции (5 сентября) и Азербайджана (9 сентября). В состав национальной команды Ребров пригласил 26 футболистов, среди которых 11 – легионеры.
За последнее время произошло одно изменение среди легионеров: голкипер Георгий Бущан заменил Андрея Лунина, который покинул расположение национальной команды из-за травмы.
Еще два изменения произошли 1 сентября, но они не касаются легионеров: Богдан Михайличенко из «Полесья» заменил защитника киевского «Динамо» Александра Тимчика. Волошина также перевели в основную команду из резервного списка.
Больше всего матчей за клуб в нынешнем сезоне среди легионеров провел защитник американского «Остина» Александр Сваток – 27, ведь розыгрыш MLS начался в конце февраля. В европейских клубах сезона 2025/26 больше всего поединков сыграл вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин – 6. Три легионера вообще не имели игровой практики: Андрей Лунин, Александр Зинченко и Роман Яремчук.
|Игрок
|Количество матчей
|Показатели
|Анатолий Трубин (Бенфика)
|6
|0 пропущенных голов, 6 матчей «на ноль»
|Георгий Бущан (Аль-Шабаб)
|1
|4 пропущенных гола, 0 матчей «на ноль»
|Андрей Луньин (Реал)
|0
|–
|Александр Сваток (Остин)
|27
|результативные действия отсутствуют
|Виталий Миколенко (Эвертон)
|2
|результативные действия отсутствуют
|Илья Забарный (ПСЖ)
|2
|результативные действия отсутствуют
|Александр Зинченко (Арсенал, Ноттингем)
|0
|–
|Егор Ярмолюк (Брентфорд)
|4
|результативные действия отсутствуют
|Виктор Цыганков (Жирона)
|2
|1 ассист
|Александр Зубков (Трабзонспор)
|4
|1 ассист
|Роман Яремчук (Олимпиакос)
|0
|–
|Артем Довбик (Рома)
|2
|результативные действия отсутствуют
Квалификационный раунд чемпионата мира 2026 года для сборной Украины начнется матчем против Франции дома, который состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.
