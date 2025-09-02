ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших игроков в истории Ман Сити перебрался в Турцию

Турецкий Галатасарай объявил о подписании контракта с полузащитником Манчестер Сити Илкаем Гюндоганом. Подробностей договора нет.

Ранее сообщалось, что манчестерский клуб отпустил турецкого хавбека свободным агентом за год до истечения контракта. 34-летний игрок в прошлом сезоне провел 54 матча, забил 5 голов и сделал 8 ассистов.

Гюндоган за время выступлений в Манчестер Сити, среди прочего, выиграл Лигу чемпионов и пять раз был чемпионом Англии.