Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших игроков в истории Ман Сити перебрался в Турцию
Турция
02 сентября 2025, 17:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 18:10
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших игроков в истории Ман Сити перебрался в Турцию

Галатасарай презентовал Гюндогана

ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших игроков в истории Ман Сити перебрался в Турцию
ФК Галатасарай

Турецкий Галатасарай объявил о подписании контракта с полузащитником Манчестер Сити Илкаем Гюндоганом. Подробностей договора нет.

Ранее сообщалось, что манчестерский клуб отпустил турецкого хавбека свободным агентом за год до истечения контракта. 34-летний игрок в прошлом сезоне провел 54 матча, забил 5 голов и сделал 8 ассистов.

Гюндоган за время выступлений в Манчестер Сити, среди прочего, выиграл Лигу чемпионов и пять раз был чемпионом Англии.

Манчестер Сити Галатасарай Илкай Гюндоган трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Галатасарай
Andromed
Повернувся на історичну батьківщину, точно буде почувати себе як дома
