Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УПЛ определила лучшего игрока, тренера и символическую сборную 4-го тура
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 18:01 |
407
0

Признание получили Александр Шовковский и Егор Твердохлеб

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 4-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 4-го тура получил полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб, автор двух голов в ворота «Оболони» (2:1). Второе и третье места разделили герои победы «Динамо» над «Полесьем» – Виталий Буяльский и Назар Волошин, а в топ-5 рейтинга также вошли Педриньо (гол + пас в победном матче «Шахтера» с «Александрией» – 2:0) и Владислав Калитвинцев, результативный удар которого положил начало победе «Металлиста 1925» над «Рухом» (2:0).

Лучшим тренером 4-го тура группа из 39 экспертов признала коуча «Динамо» Александра Шовковского, который одержал победу над «Полесьем» (4:1). В топ-3 рейтинга вошли Олег Шандрук («Верес» победил на выезде ЛНЗ – 2:0) и Виктор Скрипник («Заря» на выезде положила на лопатки «Полтаву» – 4:1).

Символическая сборная 4-го тура УПЛ

Вратарь: Алексей Билык («Эпицентр»)

Защитники: Андрей Цуриков («Колос»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Жан Педросо («Карпаты»), Александр Караваев («Динамо»)

Полузащитники: Педриньо («Шахтер»), Егор Твердохлеб («Кривбасс»), Виталий Буяльский («Динамо»), Владислав Калитвинцев («Металлист 1925»), Назар Волошин («Динамо»)

Нападающий: Эдуардо Герреро («Динамо»)

Главный тренер: Александр Шовковский («Динамо»)

Резерв: Иван Пахолюк («Колос»), Виктор Долгий («Александрия»), Илья Крупский («Металлист 1925»), Ефим Конопля («Шахтер»), Артем Шабанов («Металлист 1925»), Илир Красничи («Колос»), Ираклий Азаров («Шахтер»), Александр Мартынюк («Металлист 1925»), Артем Бондаренко («Шахтер»), Андрей Сторчоус («Кудровка»), Виталий Бойко («Верес»), Петар Мичин («Заря»), Артем Слесар («Заря»), Филипп Будкивский («Заря»).

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер символическая сборная Динамо Киев Александр Шовковский Егор Твердохлеб
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
