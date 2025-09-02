В паузе чемпионата Оболонь недосчиталась четырех игроков

Как стало известно Sport.ua, в настоящее время игроков «Оболони» преследуют травмы. Вратарь Денис Марченко и полузащитник Игорь Мединский вернутся в строй в октябре, защитник Владислав Приймак – в конце сентября.

Еще один защитник – Максим Грисьо – сможет тренироваться в общей группе сразу после паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных.

На данный момент «пивовары» занимают седьмое место в чемпионате, набрав семь очков. В матче пятого тура, который состоится 13 сентября, команда померяется силами с лидером – «Динамо».

Ранее тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал результат поединка четвертого тура, в котором его подопечные уступили «Кривбассу».