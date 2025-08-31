Александр АНТОНЕНКО: «Мы пытались сдержать соперника»

Украинский тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал матч четвертого тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 1:2 уступили «Кривбассу»:

– Прежде всего, хочу поздравить команду «Кривбасс». Наверное, они больше заслужили победу. Поздравляем их. А что касается матча: нам не хватило реализации, особенно в первом тайме. Все бы сложилось по–другому, забей мы первыми.

– Каким был план на первый тайм? Забить первыми и удержать счет?

– Я бы так не сказал. Мы пытались сдержать соперника, ведь «Кривбасс» – очень неплохая команда, мы смотрели их игры. Мы просто готовились к сопернику, пытались найти сильные стороны и просто их нейтрализовать. Еще вопросы?

– Какой вообще была установка на поединок?

– Главное, мы пытались не дать «Кривбассу» сыграть очень активно первые 25 минут. Мы смотрели их игры, они очень активно начинали. Пример: последняя игра в УПЛ против «Зари». Они пытались использовать пространство, которое было у соперника за спиной. Владеть пространством, скажем так. И мы просто пытались этого не дать им сделать.

