ФОТО. Карьера Кевина в Шахтере в фотографиях

1 сентября 2025 года лондонский «Фулгем» официально объявил о переходе 22-летнего бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина.

По неофициальным данным, «Шахтер» за продажу Кевина заработал 40 миллионов евро гарантированной суммой, предусмотрено также еще 5 миллионов евро бонусами.

В составе донецкого «Шахтера» Кевин провел 57 матчей за 1,5 года, отличившись 17 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Пресс-служба «Шахтера» подготовила прощальную фотогалерею после ухода бразильца.

ФОТО. Карьера Кевина в «Шахтере» в фотография