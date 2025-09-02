ФОТО. Карьера Кевина в Шахтере в фотографиях
Бразилец перешел в «Фулхэм»
1 сентября 2025 года лондонский «Фулгем» официально объявил о переходе 22-летнего бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина.
По неофициальным данным, «Шахтер» за продажу Кевина заработал 40 миллионов евро гарантированной суммой, предусмотрено также еще 5 миллионов евро бонусами.
В составе донецкого «Шахтера» Кевин провел 57 матчей за 1,5 года, отличившись 17 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.
Пресс-служба «Шахтера» подготовила прощальную фотогалерею после ухода бразильца.
ФОТО. Карьера Кевина в «Шахтере» в фотография
🤩 Карʼєра бразильця в «Шахтарі» – у фотогалереї 📸— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 2, 2025
📸▶️ Ще більше емоцій: https://t.co/MypCi7miDr#Shakhtar pic.twitter.com/8sUb7wnUyP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Швеция и Финляндия были готовы отменить участие в турнире Четырех наций
Украинский защитник покинул лондонский «Арсенал» в последний день трансферного окна