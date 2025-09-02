Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 12:31
ФОТО. Карьера Кевина в Шахтере в фотографиях

Бразилец перешел в «Фулхэм»

ФОТО. Карьера Кевина в Шахтере в фотографиях
ФК Шахтер. Кевин

1 сентября 2025 года лондонский «Фулгем» официально объявил о переходе 22-летнего бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина.

По неофициальным данным, «Шахтер» за продажу Кевина заработал 40 миллионов евро гарантированной суммой, предусмотрено также еще 5 миллионов евро бонусами.

В составе донецкого «Шахтера» Кевин провел 57 матчей за 1,5 года, отличившись 17 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Пресс-служба «Шахтера» подготовила прощальную фотогалерею после ухода бразильца.

ФОТО. Карьера Кевина в «Шахтере» в фотография

По теме:
КЕВИН: «Счастлив быть в самой большой лиге мира»
Шахтер недополучит 5 млн евро от трансфера Кевина в Фулхэм. Названа причина
ВИДЕО. Скорость, техника, мастерство. Все голы Кевина в футболке Шахтера
Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк
