Вингер донецкого «Шахтера» Кевин продолжит карьеру в чемпионате Англии. Накануне о трансфере бразильца официально объявил лондонский «Фулхэм».

Представитель Премьер-лиги заплатил «горнякам» 40 млн евро, кроме того украинский клуб получит 25% от будущей продажи игрока и бонусы, которые были прописаны в итоговом соглашении.

Кевин перебрался в чемпионат Украины в январе прошлого года с бразильского «Палмейраса» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

После ухода 22-летнего футболиста, донецкий клуб опубликовал на Youtube-канале видео, в котором собрал все голы легионера в футболке «горняков».

ВИДЕО. Скорость, техника, мастерство. Все голы Кевина в футболке Шахтера