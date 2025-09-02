Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Скорость, техника, мастерство. Все голы Кевина в футболке Шахтера
Англия
02 сентября 2025, 12:12 | Обновлено 02 сентября 2025, 12:16
Бразильский вингер официально перебрался в английский «Фулхэм»

ФК Фулхэм. Кевин

Вингер донецкого «Шахтера» Кевин продолжит карьеру в чемпионате Англии. Накануне о трансфере бразильца официально объявил лондонский «Фулхэм».

Представитель Премьер-лиги заплатил «горнякам» 40 млн евро, кроме того украинский клуб получит 25% от будущей продажи игрока и бонусы, которые были прописаны в итоговом соглашении.

Кевин перебрался в чемпионат Украины в январе прошлого года с бразильского «Палмейраса» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

После ухода 22-летнего футболиста, донецкий клуб опубликовал на Youtube-канале видео, в котором собрал все голы легионера в футболке «горняков».

Фулхэм Шахтер Донецк Кевин (Шахтер) трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ видео
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
