Нидерланды02 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:55
129
0
Фейеноорд арендовал канадца, который помог разгромить сборную Украины
«Фейеноорд» арендовал Кайла Ларина у «Мальорки»
02 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:55
129
0
Нидерландский «Фейеноорд» официально объявил об аренде канадского нападающего Кайла Ларина из «Мальорки», сообщает пресс-служба клуба.
Новый форвард будет выступать под 10-м номером. «Вальядолид» продал Ларина «Мальорке» за 7,5 миллиона евро летом 2023 года. В прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах.
Канадский нападающий блистал на домашнем товарищеском турнире, где сборная Канады неожиданно разгромила сборную Украины со счётом (4:2).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2025, 19:51 7
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Футбол | 02 сентября 2025, 16:14 36
Василий Буртник пополнил состав киевлян
Футбол | 02.09.2025, 07:46
Футбол | 02.09.2025, 19:48
Футбол | 03.09.2025, 00:58
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 10:13 4
01.09.2025, 12:57 44
01.09.2025, 08:20 7
01.09.2025, 05:19
01.09.2025, 03:23 1
01.09.2025, 21:10 143
02.09.2025, 00:23 25
01.09.2025, 17:53 5