Фейеноорд арендовал канадца, который помог разгромить сборную Украины

Нидерландский «Фейеноорд» официально объявил об аренде канадского нападающего Кайла Ларина из «Мальорки», сообщает пресс-служба клуба.

Новый форвард будет выступать под 10-м номером. «Вальядолид» продал Ларина «Мальорке» за 7,5 миллиона евро летом 2023 года. В прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах.

Канадский нападающий блистал на домашнем товарищеском турнире, где сборная Канады неожиданно разгромила сборную Украины со счётом (4:2).