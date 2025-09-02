Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фейеноорд арендовал канадца, который помог разгромить сборную Украины
Нидерланды
02 сентября 2025, 23:54 | Обновлено 02 сентября 2025, 23:55
«Фейеноорд» арендовал Кайла Ларина у «Мальорки»

Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский «Фейеноорд» официально объявил об аренде канадского нападающего Кайла Ларина из «Мальорки», сообщает пресс-служба клуба.

Новый форвард будет выступать под 10-м номером. «Вальядолид» продал Ларина «Мальорке» за 7,5 миллиона евро летом 2023 года. В прошлом сезоне он забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах.

Канадский нападающий блистал на домашнем товарищеском турнире, где сборная Канады неожиданно разгромила сборную Украины со счётом (4:2).

