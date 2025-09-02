Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025

1 сентября Марта Костюк завершили выступления как в одиночном, так и в парном разрядах

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 августа последняя украинская теннисистка на Открытом чемпионате США 2025 Марта Костюк завершила выступления как в одиночном, так и в парном разрядах.

В 1/8 финала одиночки Костюк уступила Каролине Муховой, а в третьем раунде парного турнира Марта вместе с Еленой-Габриэлой Русе проиграла тандему Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс.

За свои выступления на US Open Костюк заработала в сумме 437 тысяч долларов (400 тысяч за одиночный + 37 500 за парный разряды).

В одиночке мейджора в Нью-Йорке Украину также представили: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Анастасия Соболева, Дарья Снигур и Александра Олейникова.

Свитолина, Ястремская и Стародубцева проиграли в первом раунде и получили чеки в $110,000. Соболева, Снигур и Олейникова покинули слэма в пером круге квалификации – их призовые составили $27,500.

В парном турнире USO, кроме Костюк, из украинок сыграли: Людмила и Надежда Киченок, Ястремская и Стародубцева. Сестры Киченок в разных дуэтах и Стародубцева проиграли в 1/32 финала и заработали по $15,000. Даяна вылетела с мейджора во втором раунде и получила $22,500.

Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Надежда Киченок Людмила Киченок призовые Grand Slam призовые US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
