Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Арда Туран покинул Украину и был замечен в Турции
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 10:20 |
1457
0

ФОТО. Арда Туран покинул Украину и был замечен в Турции

Наставник «Шахтера» воспользовался паузой в играх клубной команды, чтобы полететь на родину

shakhtar.com. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран покинул территорию Украины и был замечен в родной для него Турции.

Сообщается, что наставник воспользовался паузой в календаре клубных турниров, вызванной необходимостью проведения матчей национальных сборных, и прибыл домой.

Напомним, Туран возглавил «Шахтер» летом нынешнего года. Под его руководством «горняки» сыграли 12 официальных матчей, в которых добыли 7 побед при 4 ничьих и 1 поражении.

По теме:
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вингер Шахтера нашел себе клуб в Испании. Будет играть в ЛЧ
Кевин стал четвертым самой дорогой продажей в истории Шахтера
Арда Туран Шахтер Донецк фото Турция Украина
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
