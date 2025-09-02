ФОТО. Арда Туран покинул Украину и был замечен в Турции

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран покинул территорию Украины и был замечен в родной для него Турции.

Сообщается, что наставник воспользовался паузой в календаре клубных турниров, вызванной необходимостью проведения матчей национальных сборных, и прибыл домой.

Напомним, Туран возглавил «Шахтер» летом нынешнего года. Под его руководством «горняки» сыграли 12 официальных матчей, в которых добыли 7 побед при 4 ничьих и 1 поражении.