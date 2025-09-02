ФОТО. Арда Туран покинул Украину и был замечен в Турции
Наставник «Шахтера» воспользовался паузой в играх клубной команды, чтобы полететь на родину
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран покинул территорию Украины и был замечен в родной для него Турции.
Сообщается, что наставник воспользовался паузой в календаре клубных турниров, вызванной необходимостью проведения матчей национальных сборных, и прибыл домой.
Напомним, Туран возглавил «Шахтер» летом нынешнего года. Под его руководством «горняки» сыграли 12 официальных матчей, в которых добыли 7 побед при 4 ничьих и 1 поражении.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, milli maçlar için verilen ara nedeniyle Türkiye'ye geldi. pic.twitter.com/tsMrQ1G2zq— Kayseri İlk Haber (@KayseriilkHaber) September 2, 2025
