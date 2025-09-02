Бенфіка: феномен громадського спортивного клубу, який підписав Судакова

Історія та походження

Лісабонська «Бенфіка» (повна назва Sport Lisboa e Benfica) - це один із найвідоміших і найуспішніших спортивних клубів Португалії та Європи. Клуб було засновано у 1904 році групою учнів та молодих ентузіастів спорту з передмістя Лісабона. На відміну від багатьох професійних клубів, створених бізнесменами або фабрикантами, «Бенфіка» з самого початку мала громадське коріння: її формували студенти, вчителі та робітники, які об’єднувалися навколо любові до футболу й спорту.

Назва «Бенфіка» походить від району в Лісабоні, де клуб облаштував свій перший стадіон. Уже в перші десятиліття ХХ століття команда стала символом «народного клубу» - на відміну від своїх головних суперників: «Спортінга» (традиційно більш аристократичного) та «Порту» (регіонального символу півночі).

Статус громадського клубу

Особливістю «Бенфіки» є її організаційна модель. Вона належить до категорії так званих socios clubs - тобто спортивних клубів, власниками яких є самі члени-учасники (sócios).

Членство: станом на 2024 рік «Бенфіка» налічує понад 250 тисяч членів у всьому світі. Це робить її одним із найбільших клубів у Європі за кількістю учасників.

Модель управління: клуб керується обраним керівництвом. Президент та Рада директорів обираються голосуванням серед членів. Це створює унікальну атмосферу демократичної участі: кожен член клубу має право голосу і може впливати на стратегію розвитку.

Неприбутковий статус: формально клуб функціонує як асоціація, а не приватна компанія. Професійний футбольний підрозділ («Бенфіка Футбол САД») створено для комерційної діяльності, але контроль над ним залишається у членів клубу через більшість акцій.

Таким чином, «Бенфіка» - це не просто футбольна команда, а велика громадська організація, яка існує завдяки внескам своїх членів і тісному зв’язку з уболівальниками.

Символіка та філософія

Слоган клубу «E pluribus unum» («З багатьох - одне»). Цей девіз добре відображає ідею громадського клубу: об’єднання тисяч людей різного походження, віку та професії навколо спільних цінностей і пристрасті до спорту.

Кольори «Бенфіки», червоний та білий, символізують енергію, боротьбу й чистоту намірів. Орел на гербі уособлює свободу й велич, а колесо велосипеда - спортивне різноманіття (адже клуб засновувався не лише для футболу, а й для велоспорту).

«Бенфіка» має величезний вплив на суспільство Португалії. Клуб:

Підтримує соціальні та благодійні проєкти через фонд Fundação Benfica.

Організовує масові програми для дітей і молоді, включно з навчанням у футбольних школах.

Є важливим елементом культурної ідентичності Лісабона: домашні матчі на стадіоні «Да Луж» збирають десятки тисяч уболівальників, створюючи атмосферу єдності.

Висновок

Лісабонська «Бенфіка» - це не лише один із найсильніших футбольних клубів Європи, але й яскравий приклад громадського спортивного клубу. Її демократична структура, заснована на членстві, робить її більше ніж просто бізнесом чи брендом. Це частина життя сотень тисяч людей, символ колективної сили та доказ того, що спорт може бути побудований на принципах участі, солідарності та любові до гри.

Євген БУЗИКІН